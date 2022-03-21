Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Evergrande'ye hisse şoku! Sebepsiz yere işleme kapatıldı

#Evergrande#Çin#Hisse
Evergrandeye hisse şoku Sebepsiz yere işleme kapatıldı

Çin’in en büyük gayrimenkul şirketi Evergrande’de sular durulmuyor. Milyarlarca dolarlık borcunu geri ödemekte zorlanan ve küresel piyasalarda düşüş hareketi yaşatan Evergrande ve bağlı ortaklıklarının hisse işlemleri durduruldu.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz yıl 300 milyar dolarlık borcunu çevirmekte zorlanan Çinli gayrimenkul devi Evergrande bir şok daha yaşıyor. İflas etmesi beklenirken yaptığı hamlelerle iflasın eşiğinden dönen şirketin hisselerine ilişkin işlemler Hong Kong Borsası’nda durduruldu.

Gözden Kaçmasın

İtirafçı Veli herkesi yaktı Sahte rapor çarkı... 10 güne 1250 TL, 30 güne 5 bin TLİtirafçı Veli herkesi yaktı! Sahte rapor çarkı... 10 güne 1250 TL, 30 güne 5 bin TL Haberi Görüntüle

SEBEP BELİRTİLMEDİ

Hong Kong Borsası, China Evergrande ve bağlı ortaklıklarının hisselerinin işlemlerini herhangi bir sebep vermeden durdurdu.

Evergrande Property Services Group ve China Evergrande New Energy Vehicle Group'un işlem sıraları da sebepsiz yere kapatıldı.

SATIŞ VE TAHVİL AÇIKLAMASI SEBEP OLABİLİR

Dev borcu olan Evergrande’nin offshore biriminin yüzde 30 hissesini Nanjing merkezli Avic Trust'a satacağı ve offshore biriminin 4 milyar yuan tutarında tahvil kupon ödemesinin ertelenmesi için tahvil yatırımcılarla anlaştığı yönündeki haberler sonrasında hisseler işleme kapatıldı.

Haberin Devamı

ÇİN’İN İKİNCİ EN BÜYÜK GAYRİMENKUL ŞİRKETİ

Evergrande Çin’de en büyük gayrimenkul şirketleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda Global 500 listesinde de bulunuyor. Dünyanın da gelir açısından en büyük kuruluşlarından biri konumunda bulunan Evergrande büyüklüğü nedeniyle finansal istikrara zarar verebileceği endişesi Asya borsalarında endişe yaratmış, tahvillerini geri ödeyemeyip temerrüde düşmüştü.

Gözden Kaçmasın

Ukraynadan Putin zehirlenecek iddiası İşte yerini alabilecek 4 isimUkrayna'dan 'Putin zehirlenecek' iddiası! İşte yerini alabilecek 4 isimHaberi Görüntüle

ONLARCA BANKA VE FİNANSAL KURULUŞTAN BORÇ ALMIŞTI

Evergrande 171 banka ve 121 finansal kuruluştan borç almıştı. Borçlarını ödeyememesi durumunda borç veren kurumlar da tahsilat yapamadıkları için bilançolarında açık yaratmış olacaklar.

 

Gözden Kaçmasın

Volkswagen araçlarını geri çağırdıVolkswagen araçlarını geri çağırdıHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Evergrande#Çin#Hisse

BAKMADAN GEÇME!

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... Eğlence haftası olsun

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... "Eğlence haftası olsun"

#Ara Tatil
Harçlık bile kriptoya Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

#Kripto Para
Bir asırdır hiç ayrılmadılar… Birlikte olmazsak yaşayamayız

Bir asırdır hiç ayrılmadılar… 'Birlikte olmazsak yaşayamayız'

#İkizler

BAKMADAN GEÇME!

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... Eğlence haftası olsun

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... "Eğlence haftası olsun"

#Ara Tatil
Harçlık bile kriptoya Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

#Kripto Para
Bir asırdır hiç ayrılmadılar… Birlikte olmazsak yaşayamayız

Bir asırdır hiç ayrılmadılar… 'Birlikte olmazsak yaşayamayız'

#İkizler