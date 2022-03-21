Evergrande'ye hisse şoku! Sebepsiz yere işleme kapatıldı

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Geçtiğimiz yıl 300 milyar dolarlık borcunu çevirmekte zorlanan Çinli gayrimenkul devi Evergrande bir şok daha yaşıyor. İflas etmesi beklenirken yaptığı hamlelerle iflasın eşiğinden dönen şirketin hisselerine ilişkin işlemler Hong Kong Borsası’nda durduruldu.

SEBEP BELİRTİLMEDİ

Hong Kong Borsası, China Evergrande ve bağlı ortaklıklarının hisselerinin işlemlerini herhangi bir sebep vermeden durdurdu.

Evergrande Property Services Group ve China Evergrande New Energy Vehicle Group'un işlem sıraları da sebepsiz yere kapatıldı.

SATIŞ VE TAHVİL AÇIKLAMASI SEBEP OLABİLİR

Dev borcu olan Evergrande’nin offshore biriminin yüzde 30 hissesini Nanjing merkezli Avic Trust'a satacağı ve offshore biriminin 4 milyar yuan tutarında tahvil kupon ödemesinin ertelenmesi için tahvil yatırımcılarla anlaştığı yönündeki haberler sonrasında hisseler işleme kapatıldı.

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ÇİN’İN İKİNCİ EN BÜYÜK GAYRİMENKUL ŞİRKETİ

Evergrande Çin’de en büyük gayrimenkul şirketleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda Global 500 listesinde de bulunuyor. Dünyanın da gelir açısından en büyük kuruluşlarından biri konumunda bulunan Evergrande büyüklüğü nedeniyle finansal istikrara zarar verebileceği endişesi Asya borsalarında endişe yaratmış, tahvillerini geri ödeyemeyip temerrüde düşmüştü.

ONLARCA BANKA VE FİNANSAL KURULUŞTAN BORÇ ALMIŞTI

Evergrande 171 banka ve 121 finansal kuruluştan borç almıştı. Borçlarını ödeyememesi durumunda borç veren kurumlar da tahsilat yapamadıkları için bilançolarında açık yaratmış olacaklar.