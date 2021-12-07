Evergrande piyasaları mı aldatıyor? Yatırımcılar paralarını alamadıklarını iddia etti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
35 kent alarmda Peş peşe uyarılar35 kent alarmda! Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Ölümsüz aşk sona eriyor... Dünyanın en sadık canlıları neden boşanmaya başladıÖlümsüz aşk sona eriyor... Dünyanın en sadık canlıları neden boşanmaya başladı?#İklim Krizi
İrfan Canın tarifsiz acısı Gözyaşlarıyla anlattı... Bebeğimiz için oyna...İrfan Can'ın tarifsiz acısı! Gözyaşlarıyla anlattı... "Bebeğimiz için oyna..."#İrfan Can Eğribayat
Bakan Soylu duyurdu Kritik isim ölü olarak ele geçirildiBakan Soylu duyurdu! Kritik isim ölü olarak ele geçirildi#Terörle Mücadele
Tek tuşla kurtuldu Polis 3 dakikada eve geldi... Başına silah dayayınca keskin nişancı vurduTek tuşla kurtuldu! Polis 3 dakikada eve geldi... Başına silah dayayınca keskin nişancı vurdu#KADES
Araç sahiplerini ilgilendiriyor Son kararı Erdoğan verecek... MTVde indirim beklentisiAraç sahiplerini ilgilendiriyor! Son kararı Erdoğan verecek... MTV'de indirim beklentisi#MTV
Dünya çapında tepki yağıyor: 900 çalışanını Zoom toplantısında kovduDünya çapında tepki yağıyor: 900 çalışanını Zoom toplantısında kovdu!#Zoom
Dev şirkette neler oluyor Yatırımcılardan şok iddia Paralar ne olacakDev şirkette neler oluyor? Yatırımcılardan şok iddia! Paralar ne olacak?#Evergrande
Vurun kardaşlar vurun Barolar Birliğinin yolu... Devrimin yolu olmaz, hukukun yolu olurVurun kardaşlar vurun! Barolar Birliği'nin yolu... Devrimin yolu olmaz, hukukun yolu olur#Barolar Birliği
Kırmızı halıda ünlüler geçidi Kırmızı halıda ünlüler geçidi#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
Trend yön değiştirdi Kripto paralarda yükseliş başladıTrend yön değiştirdi! Kripto paralarda yükseliş başladı#Kripto Para
Dünya koronadan kurtulacak mı Uzmanlardan flaş Omikron varyantı sözleri...Dünya koronadan kurtulacak mı? Uzmanlardan flaş Omikron varyantı sözleri...#Omicron
Lazio maçı öncesi çarpıcı sözler Sezon başından beri iddia ediyorum ki...Lazio maçı öncesi çarpıcı sözler! "Sezon başından beri iddia ediyorum ki..."#Galatasaray
47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’ne damga vuran şovlar47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’ne damga vuran şovlar!#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
İşte gecenin yıldızları...İşte gecenin yıldızları...#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri Töreni
HABERLEREkonomi Haberleri

Evergrande piyasaları mı aldatıyor? Yatırımcılar paralarını alamadıklarını iddia etti

#Evergrande#Çin#Tahvil
Evergrande piyasaları mı aldatıyor Yatırımcılar paralarını alamadıklarını iddia etti

300 milyar dolar borcu bulunan ve faaliyetlerine devam etmekte zorlanan Evergrande için yeni iddia ortaya atıldı. Evergrande'nin tahvil kupon ödemesini gerçekleştiremediği öne sürüldü.

Haberin Devamı

Dev borcuyla dikkatleri üzerine çeken Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande hakkındaki spekülasyonlar bitmek bilmiyor. Tahvil ödemelerini son günlerinde yapan Evergrande'nin yatırımcıların hesabına tahvil kupon ödemesini yapmadığı iddia edildi.

Gözden Kaçmasın

Meteorolojiden 35 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı Dikkat: Kuvvetli olacakMeteoroloji'den 35 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı! Dikkat: Kuvvetli olacakHaberi Görüntüle

BORÇLARINI ÇEVİRMEKTE ZORLANIYOR

Borçlarını ödeyemeyen Evergrande elinde tuttuğu varlıkların satışlarından elde ettiği gelirle faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyor. Evergrande 6 Kasım'da ödemesi gereken kuponları 1 ay ertelemiş ve dün itibarıyla ödemelerin hesaplara geçmediği öne sürüldü. Evergrande'nin 19 milyar dolar büyüklüğünde bir tahvil temerrüdünü tetiklemesi de beklentiler dahiline alındı.

Gözden Kaçmasın

İklim krizi bir buna etki etmemişti Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyorİklim krizi bir buna etki etmemişti! Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor?Haberi Görüntüle

DESTEK TALEBİNDE BULUNMUŞTU

300 milyar dolar borcu bulunan şirket borç yükümlülüklerini yerine getirmeyebileceği için Cuma günü Guangdong eyalet yönetiminden destek istemişti.

273 MİLYON DOLARLIK SATIŞ

Haberin Devamı

Evergrande Group, HengTeng Networks Group'ta bulunan hisselerinin tamamını 273 milyon dolar karşılığında Allied Resources'e satmayı planlıyor.

Hong Kong Borsası'na bildirim yapan Evergrande, HengTeng'de yüzde 18 payının olduğu biliniyor. Evergrande bu satıştan elde edeceği geliri çalışma sermayesi olarak kullanacak.

Gözden Kaçmasın

Bakan Soylu duyurdu PKKnın sözde sorumlusu Ferhat Tunç ölü ele geçirildiBakan Soylu duyurdu! PKK'nın sözde sorumlusu Ferhat Tunç ölü ele geçirildi Haberi Görüntüle

ÇİN’İN İKİNCİ EN BÜYÜK GAYRİMENKUL ŞİRKETİ

Evergrande Çin’de en büyük gayrimenkul şirketleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda Global 500 listesinde de bulunuyor. Dünyanın da gelir açısından en büyük kuruluşlarından biri konumunda bulunan Evergrande büyüklüğü nedeniyle finansal istikrara zarar verebileceği endişesi Asya borsalarında endişe yarattı.

Evergrande’nin iflas etmesi Asya piyasalarında sorunlara neden olabilir. 300 milyar dolarlık borcun ödenmemesi nedeniyle Çin’deki 1300 gayrimenkul projesinin kapısına kilit vurulması an meselesi. İflas halinde 1.5 milyon Çin vatandaşının mağdur olması bekleniyor.

BANKALAR VE KURUMLAR ALACAKLARINI TAHSİL EDEMEYEBİLİR

Evergrande 171 banka ve 121 finansal kuruluştan borç almıştı. Bu borçlarını ödeyememesi halinde iflasın genel ekonomiye yayılması beklentisi artıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Evergrande#Çin#Tahvil

BAKMADAN GEÇME!

İklim krizi bir buna etki etmemişti Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor

İklim krizi bir buna etki etmemişti! Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor?

#İklim Krizi
Omicronu tespit eden doktor olağan dışı semptomu açıkladı

Omicron'u tespit eden doktor 'olağan dışı' semptomu açıkladı

#Koronavirüs
Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz

Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz?

#Otomobil