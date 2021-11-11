Evergrande nedir, ne demek? Evergrande kripto paraları etkiler mi? Çin devi Evergrande temerrüde düştü

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Çin'de 300 milyar dolar borcu ile baş başa kalan Evergrande flaş gelişme yaşandı. Evergrande 148 milyon dolarlık tahvil kuponu ödemesini yapamadığı için temerrüde düştü. 148,13 milyon dolarlık faiz ödemesini gerçekleştiremeyen şirketin 28 Aralık, Haziran 2023, Haziran 2025 vadeli tahvilleri için de 255 milyon dolardan fazla ödeme yapması beklendiği uzmanlar tarafından yorumlanmıştı.

Evergrande nedir?

Evergrande, Çin merkezli faaliyet gösteren gayrimenkul kuruluşudur. 2021'de, yüz milyarlarca dolar olarak tahmin edilen borcunun ödenmesi gereken ödemeleri, Evergrande likidite krizine neden oldu . Eylül 2021'de birçok borsa endeksindeki düşüşün nedenlerinden biri de buydu. Çin hükümetinin krizi çözmek için Evergrande'yi yeniden yapılandırmaya çalıştığı bildirilmişti. 10 Kasım 2021'de Evergrande resmen temerrüde düştü.

Evergrande, 29 Eylül’de yaptığı açıklamada, Liaoning eyaletinde ortağı olduğu Şıncing Bankası’ndaki hisselerini yaklaşık 10 milyar yuana (1,5 milyar dolar) kamuya ait bir varlık yönetim şirketine sattığını bildirmişti. Aynı zamanda şirketin en büyük kreditörlerinden olan banka, tüm gelirin şirketin kredi borçlarının kapatılması için kullanılacağını belirtti.

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Eskiden Hengda Grubu olarak adlandırılan Evergrande, 1996 yılında Çin'in toplu kentleşme döneminde , güney Çin şehri Guangzhou'da Xu Jiayin tarafından kuruldu.

ELEKTRİKLİ ARAÇ BİRİMİNİ SATIYOR

Borç içinde olan Evergrande, elektrikli araç üretimi sektöründeki bağlı ortaklığındaki hisselerini satma kararı aldı.

Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd'de bulunan yüzde 1.76'lık payını satmayı planlıyor. Hisse satışından 500 milyon Hong Kong doları elde edilmesi bekleniyor.