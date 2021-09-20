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Evergrande nedir, ne demek? Çin Evergrande krizi ile çalkalanıyor

#Evergrande#Seoanasayfa
Evergrande nedir, ne demek Çin Evergrande krizi ile çalkalanıyor

Evergrande, Çinli bir emlak devidir. İflas ettiğine dair ihtimaller piyasaları etkileyen Evergrande, anailstler ve piyasa uzmanları tarafından yakından takip ediliyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomiyi beklenenden daha kötü etkilediğine ve bilinen 300 milyar dolar borcu bulunan Çinli Evergrande şirketinin finansal istikrarı bozabileceğine yönelik endişeler küresel pay piyasalarında satış baskısını beraberinde getirdi. İşte, Evergrande hakkında detaylı bilgiler

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Çin'li Evergrande şirketine ilişkin haber akışının varlık fiyatlarını etkileyebileceği ihtimali, piyasaları yakından ilgilendiriyor. Analistler, bugün küresel pay piyasalarında Çinli Evergrande şirketinin yaklaşan borçlarının oluşturduğu belirsizliklerle satıcılı bir seyrin hakim olduğunu söyledi. Çin'li Evergrande şirketinin bu hafta ödemesi gereken 100 milyon doları aşkın tahvil ödemesi ise Asya'da pay piyasalarını baskılayan etkenler arasında başı çekiyor.

Asya'da, ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeler, Çin'in regülasyon adımları ve Evergrande şirketinin borçlarının yapılandırılmasına yönelik süreç risk algısını artırırken, gelecek hafta BoJ'un faiz kararı ve Çin'deki gelişmeler yatırımcıların odağında olmaya devam edecek.

BoJ'un faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmezken, Çin Merkez Bankası (PBoC) artan risk unsurları karşısında kredi kanallarını gevşetebilir. Evergrande şirketinin büyüklüğü sebebiyle finansal istikrara zarar verebileceği endişesi Asya'da pay piyasalarını baskılamaya devam ederken, makro ekonomik verilerden gelen olumsuz sinyaller de söz konusu seyri destekledi.

Japonya'da çekirdek makine siparişleri yıllık yüzde 11,1, Çin'de perakende satışlar yıllık yüzde 2,5 ve sanayi üretimi yüzde 5,3 artsa da üç veri de beklentileri karşılayamadı. Bu gelişmelerle, Şanghay bileşik endeksi haftalık bazda yüzde 2,41 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 4,90 değer kaybederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,39 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,48 değer kazandı.

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20 Eylül ile başlayan haftanın veri takviminde, çarşamba BoJ'un faiz kararı ve cuma Japonya'da TÜFE verileri takip edilecek. Japonya'da borsalar pazartesi ve perşembe, Çin'de ise pazartesi ve salı günü tatil nedeniyle kapalı olacak.

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#Evergrande#Seoanasayfa