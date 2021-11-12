Evergrade ile ilgili önemli açıklama: Kontrol edilebilir

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Çin Merkez Bankası'nın eski danışmanı Yu Yong, dünya ekonomisini etkileyecek boyutta borcu olan ve iflasın eşiğine gelen Çin'in en borçlu gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrade Group'taki sorunların, Çin ekonomisine etkilerinin yönetilebilir olduğunu savundu.

"Çin çok güçlü makro kabiliyetlere sahip" diye konuşan Yu Yong, "Evergrande gibi sorunları kontrol edebilir" dedi.

Oxford Economics ise dün yaptığı değerlendirmede, Çin'in konut piyasasında keskin bir daralmanın, Çin'in büyümesini kayda değer şekilde yavaşlatabileceği ve bunu küresel ekonomiye de etkileri olacağını vurgulamıştı.

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TEMERRÜDE DÜŞMEKTEN KURTULDU

Evergrande Group, 148 milyon dolar tutarındaki tahvil kupon ödemesini offshore yatırımcılara gerçekleştirmiş ve temerrüde düşmekten kurtulmuştu.

Evergrande'nin tahvil kupon ödemesini Almany Piyasa Takip Ajansı yapmadığını açıklasa da Bloomberg ve New York Times ödemenin yapıldığını öne sürmüştü.