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Evergrade ile ilgili önemli açıklama: Kontrol edilebilir

#Evergrade#Çin#Küresel Kriz
Evergrade ile ilgili önemli açıklama: Kontrol edilebilir

300 milyar dolarlık borcuyla küresel ekonomi üzerinde endişeler yaratan Çinli Evergrande ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

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Çin Merkez Bankası'nın eski danışmanı Yu Yong, dünya ekonomisini etkileyecek boyutta borcu olan ve iflasın eşiğine gelen Çin'in en borçlu gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrade Group'taki sorunların, Çin ekonomisine etkilerinin yönetilebilir olduğunu savundu.

"Çin çok güçlü makro kabiliyetlere sahip" diye konuşan Yu Yong, "Evergrande gibi sorunları kontrol edebilir" dedi.

Oxford Economics ise dün yaptığı değerlendirmede, Çin'in konut piyasasında keskin bir daralmanın, Çin'in büyümesini kayda değer şekilde yavaşlatabileceği ve bunu küresel ekonomiye de etkileri olacağını vurgulamıştı.

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TEMERRÜDE DÜŞMEKTEN KURTULDU

Evergrande Group, 148 milyon dolar tutarındaki tahvil kupon ödemesini offshore yatırımcılara gerçekleştirmiş ve temerrüde düşmekten kurtulmuştu. 

Evergrande'nin tahvil kupon ödemesini Almany Piyasa Takip Ajansı yapmadığını açıklasa da Bloomberg ve New York Times ödemenin yapıldığını öne sürmüştü.

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#Evergrade#Çin#Küresel Kriz

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