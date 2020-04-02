Evden sosyal yardım ücreti kimlere ödenecek? 1000 TL yardım ne zaman verilecek?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bin liralık sosyal yardımın PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri tarafından vatandaşların kendi evlerinde ödeneceğini açıkladı. Bin liralık sosyal yardımcı ücretlerini alacak olan vatandaşlar böylece PTT şubelerine gitmek zorunda kalmayacak. Peki, sosyal yardım ücretini kimler alabilir? İşte, ayrıntılar.

NE ZAMAN EVDEN ÖDEME YAPILACAK?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" ile duyurduğu; Koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere 1.000 nakit sosyal yardımı, yarın 10.00’dan itibaren ailelerimize evlerinde teslim edeceğiz. PTT’ye gitmeye gerek yok.#EvindeKalİstanbul" ifadeleri yer aldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından yapılan 1000 ₺ yardımlar, yarından itibaren Kaymakamlıklar tarafından vatandaşlarımıza adreslerinde teslim edilecektir. Vatandaşlarımızın PTT şubelerine gitmelerine gerek yoktur. #EvdeKalAnkara #EvdeKalTurkiye — Vasip Şahin (@vasipsahin) April 2, 2020

SOSYAL YARDIM PARASI DESTEĞİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacaktır.” denildi.

Açıklamada ödeme tarihleri de şu şekilde belirtildi:

“Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,

1 ve 6 olanlar ayın 2'sinde

2 ve 7 olanlar ayın 3'ünde

3 ve 8 olanlar ayın 4'ünde

4 ve 9 olanlar ayın 5'inde alacak.”

Açıklamada PTT Kartı olan vatandaşlarımızın 1.000 TL'lik desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebildiği de kaydedildi.

Bakan Selçuk, 1000 TL sosyal yardım hakkında şu ifadelerde bulundu:

"Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ile beraber bir sosyal destek paketimiz var. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. İnşallah diğer fazları da gelecek. Bunun birinci fazında biz, 2 milyon 111 bin haneye 1000'er lira destek sağladık. İlk ödemeleri de 1 Nisan'da yapılmaya başlanacak. Koronavirüs etkilerini de düşündüğümüz için kesinlikle fiziki bir başvuru almadık. Bunları, bütün hanelerimizin T.C. numaralarına PTT kanalıyla göndereceğiz. 2 milyon hane olduğu için ortalama haneyi yaklaşık 4 kişiden hesaplarsak, 8 milyon vatandaşımıza da bu desteği ulaştırmış olacağız inşallah."

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