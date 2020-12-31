Evden online satışta sınır 240 bin lira oldu

7256 sayılı yasa ile bir işyeri açmadan oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ya da benzeri elektronik ortamda satanlara ilişkin düzenleme yapıldı. Yasa çıkarken sınır 220 bin liraydı. Resme Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan yeniden değerleme oranlarıyla bu istisna sınırı da 240 bin liraya çıkarıldı.

1 OCAK 2021’DE DEVREYE GİRECEK

Ayrı bir işyeri açmadan, sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmadan oturdukları evlerde imal ettiklerini internetten satanlar 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren vergiden muaflar.

Bu kapsamdakilerin esnaf muaflığından faydalanılabilmesi için Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi alması, Türkiye’de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması ve tüm hasılatın bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şart. Bankalar hesaplara aktarılan tutar üzerinden aktarım tarihi itibariyle çalışanı bulunmayanlara yüzde 4 gelir vergisi kesintisi uygulayacak. Eğer bir veya üzerinde işçi çalıştırıyorsa kesinti oranı yüzde 2 olacak. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yeniden değerlemeye ilişkin çıkardığı tebliğler kapsamında bu sınır da artırıldı ve 240 bin lira olarak belirlendi. Evden satışlarda 240 bin lira sınır aşılırsa mükellef izleyen takvim yılı başında gerçek usulde vergilendirilecek.