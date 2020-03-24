Evden emekli maaşı nasıl alınır? E devlet evden emekli maaşı başvuru ekranı
Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kararlar neticesinde, PTT 65 yaş üstü emeklilerin sağlıklarını göz önünde bulundurarak, evden maaş ödemesi yapılacağını duyurdu. Emekli hak sahiplerine tanınan kolaylık sayesinde emekliler, evlerinden çıkmadan maaşlarını konutlarından alabilecekler. Peki, evden emekli maaşı nasıl alınır? Evden emekli maaşı başvurusu nasıl yapılır? İşte, e devlet evden emekli maaşı alma ekranı ve emekli maaşı evden alma talimatı ile ilgili ayrıntılar.
Ülkemizde alınan koronavirüs önemleri genişletildi. Bu kapsamda corona virüsü için risk grubunda yer alan emeklilerin evlerinden emekli maaşlarını alabilmeleri için kolaylık sağlandı. PTT şubelerine gitmeden evden maaş sistemi ile ödemelerini alacak olan 65 yaş üstü emeklilerin e devletten bir kaç adımda işlemlerini tamamlaması gerekecek. Peki, evden emekli maaşı nasıl ödenecek? İşte, evden emekli maaşı ödeme işlemiyle ilgili ayrıntılar.
Posta ve Telgraf Teşkilatından (PTT AŞ) yapılan açıklamaya göre, şirket yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda, PTT AŞ'den maaşını alan 65 yaş üstü emekli hak sahiplerine ödemeler konusunda kolaylık sağlandı.
e-Devlet üzerinden başvurularını yapan söz konusu vatandaşlar, emekli maaşlarını konutlarında alabilecek.
EVDEN EMEKLİ MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Müşterilerin, e-Devlet'te bulunan "Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmetleri/Emeklilik Uygulamaları" başlığı altında, türüne göre "Emekli Banka" değişiklik sekmesinden "PTT Konutta Teslim" seçeneğini tercih etmeleri yeterli olacak.
E DEVLET EVDEN EMEKLİ MAAŞI BAŞVURU EKRANI
EVDEN EMEKLİ MAAŞI İÇİN EK ÜCRET GEREKİYOR MU?
Hak sahiplerine konutta teslim hizmeti ile yapılan maaş ödemelerinde ilave bir ücret yoktur.
SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NASIL ALINACAK?
Öte yandan, sosyal yardım ödemeleri alan müşteriler, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan ve düzenli olarak dezenfekte edilen PTT ATM'leri ve kamu bankası ATM'lerinden işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecek.
Ayrıca, PTT Sosyal Kartı olmayan veya kayıp bildiriminde bulunan hak sahiplerine anında kart tahsisi yapılacak.
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