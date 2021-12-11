Evdeki internet kâbusunuz olmasın

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Tekrar söylemeye gerek bile yok ancak internet artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası konumunda. Günümüzde hemen her işimizi internet üstünde hallediyoruz. Televizyon izlemek için dahi internet TV’leri kullanıyoruz. Bu açıdan internete sorunsuz olarak bağlanmak, özellikle hayatımızda sayıları artan akıllı cihazlar göz önüne alındığı zaman büyük önem arz ediyor. Özellikle büyük evlerde interneti evin her yerine götürmek çok kolay olmuyor. Ancak artık teknoloji gelişti ve bu konuda da çok kullanışlı çözümler var.

EVİNİZE 'MESH' AĞI KURUN

İnternete bağlanmak için artık hemen hemen kimse fiziksel kablo bağlantısı (ethernet) kullanmayı tercih etmiyor. Elbette bunu kullanmak halen mümkün ancak artık tüm olay kablosuz (Wi-Fi) olarak gerçekleşiyor. Burada sorunsuz bir Wi-Fi kurmak adına güncel en iyi çözümlerin başında ‘mesh’ sistemleri geliyor. Daha önce de söylediğimiz gibi evlerde Wi-Fi ağına bağlı cihaz sayısı sürekli olarak artıyor. Bu nedenle evin her yerinde, her bölgesinde kesintisiz bir Wi-Fi bağlantısı olmazsa olmaz beklentiler dahilinde. İşte bu beklenti mesh sistemleri ile rahatlıkla karşılanabiliyor. Evin farklı yerlerine konumlandırılacak birden fazla ünite ile büyük bir ağ kurabilir ve bu ağın içinde kesintisiz olarak hareket edebilirsiniz. Wi-Fi menzilini arttıran sistemlerden farklı olarak mesh ağlarında bir bağlantıdan çıkıp diğerine bağlanmak yani kesinti yaşamak zorunda kalmıyorsunuz.

MENZİLİ ARTIRMANIN YOLU 'ELEKTRİK HATTI'

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Mesh sistemi maliyetli gelenler içinse menzil artırıcı ürünler devreye giriyor. Bu sistemlerde basit bir mantık var. Hazırlanan ufak boyutlu ürünler topladığı Wi-Fi sinyallerini daha uzak noktalara taşımanıza imkân tanıyor. Bu sayede ana Wi-Fi modelinizin kapsama alanını hızlıca artırabiliyorsunuz. Ayrıca artık menzil arttırma konusunda elektrik hattı üzerinden çalışan çözümler de bulunuyor. Bu ürünler ile evin var olan elektrik kabloları üzerinde 600Mbps’e kadar yüksek hızlı veri aktarımı yapılabiliyor. Bunun için standart prizlere takılan adaptör çözümlerinden alınması gerekiyor.

2.4 GHZ, 5 GHZ ve WI-FI 6

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Evinizde daha stabil ve sorunsuz kablosuz internet deneyimi için dikkat edilmesi gereken konulardan birisi de 2.4 GHz ya da 5 GHz frekans bandı kullanımı. Temel olarak 2.4 GHz frekans bandı, 5 GHz bandından daha geniş bir kapsama alanı sağlıyor, ancak daha düşük veri hızlarına ulaşıyor. 5 GHz bandı ise 2.4 GHz banttan daha az kapsama alanı sağlıyor ancak daha yüksek veri hızları getiriyor. Her cihazda 5 GHz desteği yer almıyor ve özellikle bazı eski cihazlar sadece 2.4 GHz ağına bağlanabiliyor. Ancak, eğer cihazınız destekliyorsa genel olarak frekans çakışma problemi yaşatmayan 5 GHz frekans bandını kullanmak daha akıllıca olacaktır.