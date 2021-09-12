Evde yenileme seferberliği

MART 2020’de başlayan koronavirüs salgını hala etkisini sürdürüyor. Bu dönemde hepimiz hiç olmadığı kadar evimizde kaldık. Hatta birçoğumuz ofisleri evlere taşıdık. Evde geçirilen süre uzayınca, konfor ve estetik kaygısı da arttı. Yalıtımdan, tesisat yenilemeye, boya-badanadan banyo mutfak değişimine kadar birçok alanda yenileme çalışmaları hız kazandı. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan rapora göre yenileme pazarı tarihi rekorunu gördü.

PAYI YÜZDE 50 OLDU

Hazırlanan rapor ve sektördeki gelişmeleri değerlendirmek için online platform üzerinden bir araya geldiğimiz, Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, yaşanan değişimi rakamlarla şöyle anlattı: “2020 yılında, bir yıl önce yüzde 34 olan inşaat harcamaları içinde yenilemenin payı yüzde 50’ye çıktı. 2019’da 70.7 milyar TL olan yenileme harcamaları da 2020 yılında 112.5 milyar TL’ye yükseldi. İnşaat sektörü hiçbir dönemde olmadığı kadar renovasyon ağırlıklı bir süreç geçirdi ve iç pazarı desteklemiş oldu.”



YAZLIK ETKİSİ

Kentsel dönüşüm beklentisi ile ötelenen yenileme talebinin salgın sürecinde işleme döndüğünü belirten Küçükoğlu, yazlık evlerde 3 ay geçirilen sürenin 12 aya kadar çıkmasının da etkisini gösterdiğini ifade etti. Küçükoğlu yapılan yenileme çalışmalarını şöyle anlattı:

Isıtma, elektrik, güvenlik ve su tesisatları yenilendi ve güçlendirildi.

Evde geçirilen zaman enerji maliyetleri konusunda da hassasiyet yarattı ve mantolama, yalıtım gibi enerji verimliliği yenilemesi çalışmaları önceki yıllara göre arttı. Yine bu kapsamda yalıtım ile çatı kaplama ve izolasyon alanlarında yoğun yenilemeler yapıldı.

İç mekanlarında yenileştirme ve iyileştirmeler yaptı. Boya, kapı ve pencereler, banyo ve mutfak donanımları gibi alanlarda önemli bir yenileme faaliyeti gerçekleşti.

Hem hijyen ihtiyaçları arttı hem de ev içinde yeni yerleşim şekillerine geçildi. Bunlar da seramik kaplama, seramik sağlık gereçleri, parkeler ile ahşap bölmeler ve benzeri gibi yenilemeler getirdi.

Bina güçlendirme faaliyetlerinin de 2020 yılında daha çok tercih edilmeye başlandığı gözlemlendi.

SIRA AVM VE OFİSLERDE

Peki bu yenileme seferberliği devam edecek mi? Küçükoğlu’na göre yenileme çalışmaları hız kesmeden sürecek. Hatta konutlarda başlayan çalışmalar okul, hastane, alışveriş merkezi, ofis gibi mekanlara da geçti. Bu mekanlarda en çok havalandırma sistemi iyileştirilmesi yapıldığını belirten Küçükoğlu, alışveriş merkezleri, ofisler ve otellerin bir bölümünün yeni normal içinde işlevlerini değiştireceğini, bunun da yenileme pazarını destekleyeceğini ifade etti. Sürdürülebilirlik konusuna da değinen ve önümüzdeki yıllarda mevcut yapı stokunda karbon salımının azaltılması için önemli bir yenileme yatırımı ve harcaması yapılacağını belirten Küçükoğlu, “Bu yatırımlar inşaat malzemeleri sektörünün yenileme pazarı için de önemli bir büyüme sağlayacak” şeklinde konuştu. Küçükoğlu, Türkiye’de mevcut inşaat stoğunun ortalama yaşının 15 yıl üstü olmasının da yenileme pazarını canlı tutacağı görüşünde.

KREDİ KARTIYLA HARCAMA ARTTI

KREDİ kartı kullanımı ile tüketicinin bireysel olarak yenileme pazarına önemli ölçüde ivme kazandırdığını söyleyen Tayfun Küçükoğlu, “Kredi kartı ile yapılan inşaat malzemeleri harcamalarındaki gelişmeler yenileme pazarındaki hızlı büyümenin 2021 yılının ilk yarısında da devam ettiğini gösteriyor. 2021 yılının ilk yarısında kredi kartı ile yapılan inşaat malzemeleri harcamaları 31.14 milyar TL oldu. Böylece 2021’in ilk yarısında kredi kartı ile yapılan inşaat malzemeleri harcamaları 2020’nin ilk yarısına göre yüzde 72 oranında arttı. Yılın ikinci yarısında mevsimsellik etkisi ile daha yüksek bir harcama olacağını tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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