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Evde tadilatın metrekaresi 500 TL

#Evde Tadilat#Pandemi#Malzeme
Evde tadilatın metrekaresi 500 TL

Salgın döneminde evde geçirilen süre artınca tadilat talepleri zirve yaptı. Boya, parke, kapı, pencere, seramik gibi dekoratif yenilemenin metrekare maliyeti 500 lirayı buldu. 100 metrekare bir evde güçlendirme dahil derin yenileme için ödenecek rakam ise 180 bin lira.

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Pandemi döneminde evde geçirilen süre artınca tadilatlar da zirve yaptı. Yalıtımdan tesisat yenilemeye, boya badanadan kapı pencere değişimine kadar birçok işlem için kollar sıvandı. Türkiye İMSAD tarafından yapılan araştırmaya göre boya, parke, kapı, pencere, seramik, vitrifiye gibi dekoratif yenilemelerin maliyeti pandeminin hayatımızda olmadığı 2019 yılından bu yana yüzde 150 arttı. Elektrik, ısıtma-soğutma, havalandırma, yalıtım dahil yenileme maliyeti yüzde 50, kolonlara kadar inilip güçlendirme dahil yapılan derin yenilemenin maliyeti de yüzde 56 yükseldi. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Başkanı Tayfun Küçükoğlu, inşaat malzemeleri sektöründe 2020 itibarıyla önemli değişiklikler yaşandığını, pandemi nedeniyle hane halkının eve kapanmasının etkisi ile iyileştirme ve yenilemeye dair bir farkındalık yaşandığını söyledi. 2021’de de yenilemeye ilginin devam ettiğini belirten Tayfun Küçükoğlu, “Evde yaşam konforunu sağlama ihtiyacı yenileme pazarını hareketlendirdi. Aslında kültür de değişti. Tüketici geleceğe daha iyi baktığında yenileme eğilimi artıyor, karamsar olduğunda ilk kestiği şey ise yenileme oluyor. Ama tüketici evde daha çok zaman geçirdiği bu süreçte yenilemenin bir ihtiyaç, zorunluluk olduğunun farkına vardı” diye konuştu.

Evde tadilatın metrekaresi 500 TL


NE KADAR ÖDENECEK?

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Küçükoğlu tadilatlar için işçilik hariç maliyetler konusunda şu bilgileri verdi: “Eğer kolonlara kadar inilip güçlendirme dahil derin yenileme yapılıyorsa yaklaşık maliyet metrekare başına 1.800 TL. 100 metrekare ev için 180 bin TL ödenecek. Eğer güçlendirme yapılmadan tesisat (elektrik, su vb.), ısıtma-soğutma, havalandırma sistemleri, yalıtım dahil cephe sistemleri, pencere-cam ve çatı-baca sistemleri ile ilgili bir yenileme söz konusu ise metrekare başı maliyet 800-900 TL’ye düşüyor. 2021 yılı ilk 6 ay verilerine göre boya, parke, kapı, pencere, seramik ve vitrifiye yenilemelerini kapsayan dekoratif yenileme ise metrekare başına 400-500 TL maliyetle yapılabiliyor.”

BELGELİ MALZEMEDE BELGESİZ YOLCULUK

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İnşaat malzemeleri sanayisi için doğru malzemenin doğru şekilde uygulanması, bunun için de nitelikli iş gücü çok önemli” diyen Tayfun Küçükoğlu merdiven altı üretim ve kalifiye eleman sorunu için şu değerlendirmeyi yaptı: “Üretimler fabrikalar dışında, inşaatlarda devam ediyor. Birçok malzemenin uygulanmasında ayrı bir uzmanlık gerekiyor. Böylece sektörde, alanında uzman nitelikli iş gücünün, belgeli ustaların önemi daha da artıyor. Türkiye İMSAD olarak her platformda dile getirdiğimiz üzere, belgeli malzemelerimiz belgesiz bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculuğun baştan sona denetlenmesi şart. Üründen üreticiye, uygulamadan proje geliştiriciye kadar standartları sıkılaştırmalı, haksız rekabetin önüne geçmek için kamu ve sektör tarafından tüm süreç takip edilmeli. Bu konuda vatandaşlara da sorumluluk düşüyor. Bina sakinleri, evlerinde kullanılan inşaat malzemelerini ve bunların nasıl uygulandığını mutlaka sorgulamalı.”

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#Evde Tadilat#Pandemi#Malzeme

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