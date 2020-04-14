Evde koşmak cep yaktı

EVDE EKMEK YAPMANIN BEDELİ

İlk olarak ekmek yapma makinelerini ele alalım. Evde ekmek yapanların sayısı giderek artarken, ekmek yapma makinelerine talep arttı. Vatandaş e-ticaret sitelerine ekmek yapma makinesi almak için koşunca, fırsatçılar boş durmadı. 13 gün öncesine kadar 1730 TL’ye satılan ekmek yapma makinesinin fiyatı 3 bin 499 TL’ye çıktı. Fiyat artışları sadece bir ürün için de olmadı. Kontrol ettiğimiz e-ticaret sitelerinde satışta olan söz konusu makinelerin birçoğunda kısa süre içinde fiyatlar katlanmıştı.

FIRSATÇILARIN GÖZDESİ OYUN KONSOLLARI

Baktığımız diğer bir ürün ise oyun konsolları oldu. Evde kalanların zaman geçirmek için yöneldiği oyun konsolları da fırsatçıların gözdesi konumunda. Genelde erkeklerin tercih ettiği oyun konsollarında da benzer şekilde fiyat artışları yaşandı. 31 Mart’ta 3 bin 789 TL olan ürünün fiyatı e-ticaret sitelerinde 5 bin 350 TL’ye kadar yükseldi. Başka bir markaya ait oyun konsolunun fiyatı da 2 bin 249 TL’den 2 bin 879 TL’ye kadar çıktı. Söz konusu ürünlerin virüs öncesi fiyatları çok daha düşüktü. BAKTIĞIMIZ diğer bir ürün ise oyun konsolları oldu. Evde kalanların zaman geçirmek için yöneldiği oyun konsolları da fırsatçıların gözdesi konumunda. Genelde erkeklerin tercih ettiği oyun konsollarında da benzer şekilde fiyat artışları yaşandı. 31 Mart’ta 3 bin 789 TL olan ürünün fiyatı e-ticaret sitelerinde 5 bin 350 TL’ye kadar yükseldi. Başka bir markaya ait oyun konsolunun fiyatı da 2 bin 249 TL’den 2 bin 879 TL’ye kadar çıktı. Söz konusu ürünlerin virüs öncesi fiyatları çok daha düşüktü.

SPORA TALEP ARTINCA FİYATLARI YÜKSELTTİLER

E-ticaret sitelerinde fiyat artışının olduğu başka ürünler de vardı. Evde kalan, yürüyüşe çıkamayan ve spor yapamayan birçok vatandaş evine spor bisikleti veya koşu bandı almak için harekete geçti. Talep artınca burada da benzer bir durum yaşandı. Geçen ayın sonundan bu zamana kadar bir koşu bandının fiyatı 3 bin 250 TL’den 5 bin 19 TL’ye yükseldi. Bir spor bisikletinin fiyatı ise 1187 TL’den 1520 TL’ye çıktı. Evde spor yapmak için kullanılan neredeyse her üründe benzer şekilde fiyat yükselişleri yaşandı.





TÜKETİCİYİ AVLAMAYA ÇALIŞIYORLAR

E-Ticaret sitelerinde satılan ürünlerin fiyatlarına vatandaşların dikkat etmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, “Tüketiciler ürünü satın alırken mutlaka en yüksek-en düşük fiyat kıyaslamasını yapsınlar. Ürünün koduna yani ismine dikkat edip ona göre karşılaştırsınlar. E-ticaret siteleri pazar yeri modeli ile çalışıyor. Kendi mağazalarını e-ticaret platformlarında açan fırsatçılar da ürünlerin fiyatını istediği gibi yükseltebiliyor. Tüketicilerin yetkili satıcılardan veya markanın kendisi tarafından satılan ürünleri alması yararlarına olur. Burada fiyat artışı yapanlar tüketiciyi avlamaya çalışıyor. Çünkü aynı ürünü farklı bir platformda daha uygun fiyata bulma şansı var” dedi.