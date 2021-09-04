Evde kendin yap dönemi

Çok da uzak olmayan bir geçmişte kişilerin evlerinde istedikleri hemen her şeyi üretebilmesi sadece bir hayaldi. Ancak teknoloji çok hızlı şekilde gelişti ve günümüzde istenirse hemen her ortam bir üretim üssü haline getirilebiliyor. Üstelik evde üretimi hobinin ötesinde ticarete dönüştüren birçok bireysel girişim bulunuyor. Peki bunun arkasında ne yer alıyor? Elbette üç boyutlu yazıcılar.

Teknoloji dünyasının son döneminde en hızlı şekilde gelişen donanımları arasında üç boyutlu yazıcılar yer alıyor. Artık sadece profesyonellere değil herkese hitap eden, her ihtiyacı karşılayan bir üç boyutlu yazıcı satın alınabiliyor. Üç boyutlu yazıcılar genelde ham madde olarak PLA ya da ABS plastik temelli farklı filamentler kullanarak, hayal ettiğiniz ve bilgisayar ortamında üç boyutlu olarak tasarladığınız ürünleri gerçeğe dönüştürebiliyor. Yüklenen tasarımları, takılan filamentleri belirlenen ısıda eriterek katman katman basan üç boyutlu yazıcılar, seçilen flamente bağlı olarak farklı renklerde de baskı yapabiliyor ve gelişen sistemler sayesinde artık çok zahmetsiz çalışabiliyor.

FARKLI BASKI TEKNİKLERİ

Bu arada alanda sadece standart filament kullanarak baskı yapan modeller bulunmuyor. Aynı zamanda “sıvı reçine” kullanan üç boyutlu yazıcılar da bulunuyor. Bu yazıcılar baskıyı yine katman katman yapıyor ancak süreç diğerlerinden farklı şekilde sıvı içerisinde gerçekleşiyor. Böylelikle normal modellere oranla çok daha yüksek çözünürlüklü, detaylı ve pürüzsüz sonuçlar elde edilebiliyor.

3 BOYUTLU BASKI KALEMLERİ

Sabit olarak normal bir yazıcı gibi tasarlanan üç boyutlu yazıcılar yanında sektörde bir de üç boyutlu baskı kalemleri bulunuyor. Bunları tam olarak elde kullanılabilen üç boyutlu yazıcılar olarak görmek mümkün. Bu ürünler de plastik temelli baskı yapılmasına imkan tanıyor ve farklı renklerde flamentler kullanıyor.

Üç boyutlu baskı kalemleri, çizimin direkt olarak elde gerçek zamanlı olarak yapılmasına imkan tanıyor. Bu büyük bir hareket ve yaratıcılık esnekliği getiriyor. Üç boyutlu yazıcılar çocukların kullanımına çok uygun değilken, üç boyutlu baskı kalemleri ebeveyn gözetiminde çocuklar için de güzel bir seçenek oluyor. Burada ebeveyn gözetimi diyoruz çünkü bu kalemler filamenti yüksek ısı ile eritiyor ve buna karşı mutlaka dikkatli olunması gerekiyor. Kişileri, yaratıcılığını açığa vurma konusunda daha bağımsız hale getiren üç boyutlu baskı kalemleri, çalışma yapıları gereği daha düşük maliyet ile tasarımlar yapılmasına imkan tanıyor. Ayrıca yapıları gereği üç boyutlu baskı kalemlerinin kendisini satın almak, üç boyutlu yazıcılara oranla çok daha ucuz.

İSTER TASARLA, İSTER İNTERNETTEN İNDİR

Üç boyutlu yazıcılar ile aklınıza gelebilecek birçok şeyi üretebilirsiniz. Bu arada “ben üç boyutlu tasarım yapamıyorum” diyebilirsiniz. Ancak çok açık olarak bu konuda hiç ama hiç endişe etmenize gerek yok. Şu an üç boyutlu baskıya hazır, milyonlarca üç boyutlu objeye thingiverse.com gibi internet siteleri üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Bu arada son olarak şunu da belirtelim; internet üzerinde artık üç boyutlu baskı konusundan inanılmaz bir bilgi arşivi var. Bir üç boyutlu yazıcıyla; kırılmış bir ev eşyası veya hasar görmüş bir otomobil parçası gibi üç boyutlu modelleri sadece basit bir internet araması ile bulabilirsiniz.

GELİŞMİŞ SEÇENEK



Zaxe X2, kapalı yazıda tasarlanan standart üç boyutlu yazıcılardan. Kapalı yapısı, oluşturduğu gürültüyü azaltan, bu sayede gece çalışırken kişileri çok rahatsız etmeyen yazıcı, baskıda normal ABS ya da PLA flament kullanıyor ve 50 – 400 micron hassasiyetinde baskı verebiliyor. 13.800 TL

EN ÇOK SATANLAR ARASINDA

Creality 3D Ender 3 V2, Türkiye’de en çok satan üç boyutlu yazıcılar arasında yer alıyor. Çok geniş kullanıcı kitlesi nedeniyle yeni başlayanlar ve yaşayacakları sorunlar için çok iyi bir seçenek olan yazıcı, modüler yapıda ve PLA, ABS, TPU ya da PETG kullanarak detaylı baskılar verebiliyor. 1.900 TL

İKİSİ BİR ARADA

Create 3D yazıcı + lazer kazıyıcı, hem üç boyutlu baskı hem de lazer kazıma özelliklerini tek bir makine altında topluyor. Akıllı Tabla Kalibrasyonu ile büyük zaman kazandıran yazıcı, üç boyutlu baskı yanında kağıt, ahşap, bambu, lastik, deri veya akrilik üstüne lazer ile yazı yazabiliyor olmasıyla büyük fark yaratıyor. 9.758 TL

ÜÇ BOYUTLU BASKI KALEMİ

Polaroid Play+ 3D Pen, elde baskı yapabileceğiniz dikkat çekici üç boyutlu baskı kalemleri arasında yer alıyor. PLA ile baskı gerçekleştiren ürün, 14 yaş üstü çocuklara uygun ve 45 dakika boyunca aralıksız olarak görevde kalabiliyor. Modelde optimize edilmiş üç farklı hız ayarı bulunuyor. 419 TL

TEMEL BASKI İHTİYAÇLARI İÇİN

Anycubic Mega i3, temel ihtiyaçları için açık yapılı bir üç boyutlu yazıcı. Bünyesinde kontrol için bir ekran yer alan ürün, flament olarak PLA, ABS, HIPS ve WOOD kullanabiliyor. Üç boyutlu baskı için gereken tüm ihtiyaçları bir araya getiren ürün, 50 mikro baskı hassasiyetine sahip. 2.700 TL

REÇİNE İLE ÜÇ BOYUTLU BASKI

Creality LD-006, Türkiye pazarındaki baskı için reçine kullanan en kullanışlı seçeneklerden. Diğer yazıcılardan farklı olarak kaplı yapıda olan ve aşırı büyük bir alan kaplamayan reçine temelli yazıcı, yerleşik 4.3 inç dokunmatik ekranıyla kontrolü kolaylaştırıyor ve saatte 60 mm kadar detaylı baskılar yapabiliyor. 7.500 TL

‘200 MEGAPİKSEL’ KAMERA SENSÖRÜ TANITILDI

Samsung, uzun zamandır beklenen 200 megapiksel telefon kamera sensörünü tanıttı. Şimdiye kadar telefonlar için yapılmış en yüksek çözünürlüğü sunan Samsung ISOCELL HP1 isimli sensör, 1/1.22 inç boyutunda ve 0.64μm piksel boyutuna sahip. ChameleonCell teknolojisiyle ışık duruma göre piksel yapısında değişiklik yapabilen ISOCELL HP1, yakında birçok akıllı telefonda kullanılacak.

‘PARALI SÜPER TAKİP” DÖNEMİ BAŞLIYOR



TwItter, platform içerisindeki süper takip dönemini hayata geçirmeye başladıklarını duyurdu. Uzun süredir ufak çaplı başvuruları süren bu yeni dönemde kişiler, aylık 2.99 dolar, 4.99 dolar veya 9Ç99 dolar ödeyerek bir kişinin / hesabın “süper takipçisi” olabilecek. Paralı aboneler özel içerikler, grup erişimi, destekçi rozeti, özel indirimler ve özel haber bültenleri alır hale gelecek.

İPHONE’LARIN PİL ÖMRÜNÜ ARTIRACAK PATENT



Apple, ”Dikkat Algılama Hizmeti” başlıklı yeni bir patent aldı. iPhone’larda pil ömrünü uzatma konusunda çalışmalar yürüten şirket, yeni patentini başarılı bir şekilde hayata geçirirse iPhone kullanıcıları daha uzun pil ömrüne sahip olacak. Apple’ın aldığı patent kullanıcıların cihazlarıyla ilgilenip ilgilenmediğini algılayabiliyor. Kullanıcıların cihaza bakmadığı durumlarda pil tüketimini azaltmak için cihazı kapatmak da dahil olmak üzere belirli önlemler alınabiliyor.

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