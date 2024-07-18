‘Evde’ fiyat da satış da geriliyor

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Kredi faizlerinin aylık yüzde 4’ün üzerinde bulunması kredili satışları etkiliyor. Kredili (ipotekli) konut satışları haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49.4 düşerek 6 bin 813’e geriledi. Toplam konut satışları içinde kredili satışların payı yüzde 8.6 oldu. Diğer konut satışları ise haziranda yüzde 3.3 artarak 72 bin 500’e çıktı.

Konut satışlarında ikinci elin ağırlığı devam ediyor. Sıfır konut satış sayısı haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.8 azalarak 25 bin 425 oldu. İkinci el konut satışları ise yüzde 6.7 azalarak 53 bin 888’e indi. Yabancıya da satış haziranda yıllık bazda yüzde 45.1 azalarak 1440’a düştü. Böylece, Mayıs 2020 sonrası en düşük satış rakamı görüldü.

REEL DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

-TCMB’NİN konut fiyat endeksine göre, mayısta konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1.3 artarken, yıllık bazda nominal yüzde 45 arttı. Bu, Ekim 2021’den sonra görülen en düşük artış hızı. Reel olarak ise yüzde 15 azaldı.