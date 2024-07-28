Evde fiyat artışı maliyetin gerisinde kaldı

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İnşaat maliyetleri yükselmeye devam ederken, konut fiyatlarında artış maliyet artışının gerisinde kaldı. Azalan talep nedeniyle konut üreticileri maliyeti fiyatlara yansıtamadı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan inşaat maliyet endeksi ile Merkez Bankası’nın açıkladığı yeni konut fiyat endeksini kıyasladığımızda son aylarda ‘ev fiyatlarındaki artışın maliyet artışının gerisinde kaldığı’ görülüyor. Peki bu ne anlama geliyor? Uzmanlar bu durumu alıcı için fırsat olarak değerlendirirken, avantajın uzun süre devam edemeyeceğine de dikkat çekiyor.

‘MÜTEAHHİTLER KÂRDAN TAVİZ VERİYOR’

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“Talebin zayıf olduğu dönemde fiyat artışı maliyetlerin gerisinde kalabilir. Ama uzun dönemde bu iki artış paralel olmak zorunda” diyen İstanbul Gayrimenkul Değerleme (İGD) Yönetici Ortağı Dr. Ahmet Büyükduman, ev almak isteyenler için fırsat dönemde olunduğunu kaydetti. Büyükduman, “Rakamlar gösteriyor ki kimi müteahhitler kâr marjından taviz veriyor. Çünkü başlanan ve bitirilmesi gereken bir proje söz konusu. Ancak piyasa açıldığı, yeni konut projeleri hayata geçtiği zaman, üreticiler yeni maliyete göre fiyatlama yapacak. Yani maliyet artışı mutlaka satış fiyatına yansıyacak” dedi.

‘YÜZDE 20’YE VARAN İNDİRİM YAPILIYOR’

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan, ikinci elde yeni konuttan daha fazla fiyat avantajı olduğunu dile getirdi. “İkinci el konut pazarında maliyetinden daha ucuza satılan evler var” diyen Akdoğan, “Talepteki düşüş nedeniyle pazarlık marjı ciddi ölçüde açıldı. Mevduata dönmek isteyen, nakde ihtiyacı olan ya da farklı bir yatırım planlayan mülk sahipleri yüzde 20’ye varan oranda indirim yapıyor. Mevduat faizi ve konut kredi faizi düşüş eğilimine girince bu tablo değişecek. Şu an biriken bir talep var ve konut arzı giderek azalıyor. Bu nedenle piyasa hareketlenince fiyat artışı kaçınılmaz olacak. Konuta ihtiyacı olan ve finansal gücü olanlar için bugün gerçek anlamda fırsat dönemi yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

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ORTALAMA FİYAT NE KADAR OLDU

Merkez Bankası’nın son açıkladığı verilere göre: konut fiyat endeksi mayısta bir önceki aya göre yüzde 1.3, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 45 arttı, reel olarak ise yüzde 14.9 azaldı. Yeni ve ikinci el ayrımı yapılmadan bakıldığında ülke genelinde ortalama metrekare fiyatı 33 bin 459 liraya çıktı. Yani 100 metrekare evin ortalama fiyatı 3.3 milyonu geçti. İstanbul’da ortalama metrekare fiyatı 47 bin 298 liraya, Ankara’da 26 bin 930 liraya, İzmir’de 38 bin 874 liraya yükseldi.

YENİ PROJELER İÇİN 2025 BEKLENİYOR

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YÜKSEK faizin etkisiyle konut alıcıları gibi üreticileri de beklemeye geçti. Birçok firma bu dönemi yeni yatırımlara hazırlık süreci olarak değerlendiriyor. Ruhsatı alınan, projesi hazır olan işler rafta bekliyor. 2025 yılında faizlerin gerilemesi ve talebin artması ile yeni yatırımlara başlanılması planlanıyor.