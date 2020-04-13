Evde ek işe yoğun ilgi

İstanbul Bayrampaşa’da yaşayan Neşe K., birkaç yıldır evde ek iş yapıyor. Üç çocuk sahibi Neşe K.’nın eşi bir lokantada çalışıyor. Cevdet K.’nin çalıştığı lokanta bir aydır kapalı. K. çiftinin, en büyüğü üniversiteye giden 3 çocuğu ise okulların kapalı olması nedeniyle evde. Neşe K., bir komşusu vasıtasıyla haberdar olduğu evde nakış, boncuk paketleme, ceviz kırma ve paketleme işleri sayesinde evin bütçesine önemli bir katkıda bulunuyor. Kimi zaman, harçlık lazım olan üniversitedeki kızına para gönderiyor, kimi zaman ise elektrik, su, doğalgaz faturalarını ödüyor. Neşe K.’nın işleri ise şimdilerde daha da artmış durumda. Şimdilerde, kendisi ile birlikte çocukları da yardımcı oluyor.

Gündem koronavirüs olunca, gelen işler de bu alana yönelik olmuş durumda. En revaçtaki iş ise koruyucu maske paketleme. Çuvallar içinde gelen onbinlerce maske ve içine konulacak paketleri teslim eden firma, belirlenen sürede ürünleri paketlenmiş halde Neşe K.’dan teslim alıyor.

KAZANCI 3 BİN LİRA

Daha önceki işlerde aylık 1000-2 bin lira kazandığını söyleyen Neşe K. artan maske talebi nedeniyle haftalık 750 lira aylık ise 3 bin TL kazandığını belirtti. Neşe K., gelen siparişlere yetişemediği zaman, gelen işlerin bir bölümünü komşularına da yaptırdığını anlattı.

ATÖLYE KAPANDI EVDE ÇALIŞIYORLAR

Sultangazi ilçesinde yaşayan 30’lu yaşlardaki N. H. ve M. H., bir ay öncesinde konfeksiyon atölyesinde çalışıyordu. Koronavirüs nedeniyle 50 kişinin çalıştığı atölye tedbiren kapatıldı. H. kardeşler de bu süreçte evlerinde maske paketleme işi yapıyor. N. H. iki kardeş olarak haftada 15-20 bin maskeyi paketleyebildiklerini, kazançlarının ise 2 bin 500 TL seviyesinde olduğunu kaydetti.

5 BİN AİLEYE İŞ İMKANI

İstanbul genelindeki bir çok ilçede 2 bin kişiye iş verdiğini söyleyen bir firmanın yetkilisi ise “Evde ek iş verilmesini isteyenlerin sayısında büyük artış oldu. 2 ay öncesine kadar, çoğu ev kadını 2 bin kişiye ek iş veriyorduk. Bu sayı şimdilerde 5 bin civarında. Boncuk dizimi, badem kırma ve paketleme ve otantik bileklik işleri yaptırıyoruz. Son bir aydır öne çıkan işimiz ise koruyucu maske paketleme oldu” diye konuştu.