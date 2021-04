Evde eğlenceye teknoloji dopingi

TÜM dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde hepimiz evlerimize kapandık. Sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte evde geçirdiğimiz zaman hiç olmadığı kadar arttı.

Sağlığımızı korumak adına evde geçirdiğimiz bu can sıkıcı süreci daha keyifli hale getirebilmek için yapabileceklerimiz oldukça kısıtlı. Ancak teknolojinin de desteğiyle evde geçirdiğimiz zamanı daha eğlenceli hale getirmek mümkün. Oyun oynamak, film izlemek, müzik dinlemek, internette vakit geçirmek için faydalanabileceğimiz birçok teknolojik ürün ve aksesuar bulunuyor.

Ne zaman sonlanacağını bilmediğimiz pandemi sürecinde yapacağınız teknolojik cihaz yatırımlarında doğru tercihler yapmak büyük önem taşıyor. Öncelikli olarak ihtiyaçlarınızı iyi belirlemeli ve bütçenize uygun seçeneklere yönlenmelisiniz. Birden fazla ihtiyacı aynı anda karşılayabilecek teknolojik ürünlerle seçerek fiyat/fayda dengesini sağlayabilirsiniz. Sizin için evde daha eğlenceli vakit geçirmenize yardımcı olabilecek, farklı ihtiyaçlara uygun teknolojik ürünleri derledik.

‘LİMİTSİZ’ OYUN

EVDE eğlence denince ilk akla gelenlerden biri oyun; oyun denince de akla ilk gelenlerden biri PlayStation oluyor. Oyun konsolu rekabetindeki yerini PlayStation 5 ile güçlendiren Sony, yeni nesil konsoluyla oldukça iddialı. Sıra dışı tasarım, güçlü performans sağlayan işlemci, yüksek hızlı SSD ve yepyeni bir deneyim sunan DualSense kablosuz kontrol kumandası konsolun en dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor. Kelimenin tam anlamıyla “yok satan” PlayStation 5’in Ultra HD Blu-ray disk okuyucusu bulunan standart ve disk okuyucusu olmayan dijital olmak üzere iki farklı seçeneği bulunuyor.

5.999 TL (Dijital sürüm)

EVDE SİNEMA KEYFİ

EVDEKİ televizyonunuzun boyutu sinema keyfiniz için artık yeterli gelmiyor mu? Öyleyse sinema keyfinizi daha büyük bir ekrana taşıma zamanı geldi de geçiyor. Mi Smart Compact Projector, Xiaomi imzası taşıyan kompakt boyutlu bir projektör. 40 ila 200 inç arasında (60-120 inç önerilen) görüntü yansıtabilen bu projektör, Full HD çözünürlük sunuyor. Projektörde dahili olarak yer alan hoparlörler sayesinde bilgisayarınız veya akıllı telefonunuzda yer alan müzikleri de Bluetooth üzerinden istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Android TV 9.0 işletim sistemiyle gelen akıllı projektör uygulama desteği de sunuyor. 4.399 TL



360 DERECE MÜZİK



HUAWEI; son dönemde yüksek ses kalitesine sahip, mühendislik harikası ürünleriyle tüm dünyada adını duyuran Devialet markasıyla işbirliği yaparak yeni ürününü satışa sundu. Huawei Sound, gelişmiş yetenekleriyle öne çıkan 360 derece ses verebilen bir hoparlör. Yüksek Çözünürlüklü Ses Sertifikası’yla gelen Huawei Sound, dört hoparlörlü akustik bir tasarıma sahip. Bluetooth, 3,5 mm AUX girişi ve UPnP bağlantılarını destekleyen hoparlör; uyumlu akıllı telefonunuzu, üzerinde yer alan NFC alanına sadece dokundu-rarak da istedi-ğiniz müziği zahmetsizce dinlemenizi sağlıyor. 2.499 TL



HAREKET EDEN TELEVİZYON



MOBİL uygulamalar, oyunlar, Instagram, Twitter -ve hatta YouTube hikayeleri- ve TikTok gibi sosyal medya uygulamalarıyla birlikte artık dik ekranda içerik tüketmeye alıştık. Peki bu içerikleri yine dik formatta; dev bir ekranda, televizyonunuzda deneyimleme fikri kulağa nasıl geliyor? Samsung The Sero, akıllı telefonunuzdaki içerikleri otomatik olarak dönebilen ekranı sayesinde dik olarak görüntülemeyi sağlayan eşsiz bir televizyon. The Sero modelini alışılmış bir televizyon gibi ister yatay ekran formatında veya ekranını döndürerek dikey ekran formatında kullanmak mümkün. The Sero, Android ve iOS işletim sistemli akıllı cihazlarla uyumlu, üstelik Apple TV’ye ihtiyaç duymadan AirPlay 2 desteği de sunuyor. 10.999 TL



EĞLENCENİN MERKEZİNDE



YORUCU bir günün ardından güzel bir film izlemek veya hafta sonları dizi maratonu yapmak büyük bir keyif. Apple TV; film, dizi, müzik, uygulamalar ve hatta oyunlarla ev eğlencesinin merkezinde kendine yer buluyor. 4K HDR kalitesinde görüntü ve Dolby Atmos ses kalitesiyle multimedya deneyimini zenginleştiren Apple TV, AirPlay desteğiyle iOS işletim sistemli akıllı telefonlar veya Apple bilgisayarlar üzerinden direkt olarak televizyonunuza görüntülerin aktarılması sağlayabiliyor. Ayrıca kablosuz AirPods kulaklıklarla Apple TV’yi eşleştirerek evdekileri veya komşularınızı rahatsız etmeden günün her saati film keyfi yapabilirsiniz. 1.999 TL (32 GB)



ELEKTRİK HATTINDAN İNTERNET



EV eğlencesinin olmazsa olmazı sorunsuz bir internet bağlantısı. Evin her köşesinde çekmeyen internet yüzünden, modeme yakın bir yaşam eğlencenin tadını kaçırabiliyor. Bu sorunu evinizdeki elektrik hattı üzerinden internet ağını taşıyan TP-link TL-WPA7517 adaptör kiti ile çözebilirsiniz. Kurulumu oldukça kolay olan bu kit, priz olan her odaya interneti taşıyabiliyor. Ürün kurulumu; kutusundan çıkan iki adaptörden birini modeme bağlayıp prize taktıktan sonra, diğer adaptörü interneti taşımak istenilen odadaki bir başka prize takmak kadar kolay. 826 TL







