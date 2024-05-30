‘Ev’de düşük faizli kampanya

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Konut piyasası son aylarda oldukça durağan bir dönemden geçiyor. İhtiyacı olan kesim artan fiyatlar ve yüksek faiz oranları nedeniyle konuta ulaşamıyor, yatırımcılar ise alternatif araçlara yöneliyor. Her iki kesimin alımda beklemeye geçmesi satışlarda düşüşü beraberinde getiriyor.

Gayrimenkul sektöründe yaşananları analiz eden Emlak Konut GYO, hem alım şartlarını iyileştirmek hem de sektöre hareketlilik getirmek için yeni bir kampanya başlattı. ‘Güvenli Yatırım, Güvenli Gelecek’ kampanyasındaki detayları Emlak Konut GYO Genel Müdürü Cengiz Erdem paylaştı.

4 SEÇENEK SUNULUYOR

Vatandaşın bankasız ve kefilsiz olarak ev sahibi olması için 4 ayrı ödeme koşulunu içeren kampanya hazırladıklarını söyleyen Erdem, seçenekleri şöyle anlattı:

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- “Birinci koşulda; peşin alımlarda yüzde 25 indirim yapıyoruz. (6 milyon liralık ev 4.5 milyon liraya düşüyor.)

- İkinci koşulda; yüzde 25 peşinatlı, vade farksız ara ödemeli satış modelinde 6, 12 ve 24’üncü aylarda ara ödemeler bulunuyor.

- Üçüncü koşulda; yarısı peşin, kalan yarısı da 1.29 vade farkıyla 24 ay sonra ödeniyor. Yani alıcıya 2 yıl ödemesiz dönem fırsatı sağlıyoruz.

- Dördüncü seçenekte; yüzde 25 peşinat, 1.29 vade farkıyla 72 aylık sabit artan taksit imkânı sunuyoruz.

Ev sahibi olmak ve geleceğine güvenli yatırım yapmak isteyen tüm vatandaşlarımız web sitemizden, çağrı merkezimizden ayrıntılı bilgi alabilir veya satış ofislerimizi ziyaret edebilirler.”

FİYATLAR 5.8 MİLYON TL’DEN BAŞLIYOR

Cengiz Erdem, kampanyaya dahil 16 projede yaklaşık 8 bin stok bulunduğunu, kampanya kapsamında 2 bin konut satışı hedeflediklerini söyledi. Herhangi bir süre sınırı olmadığını ve satış hedefine ulaştıklarında kampanyanın sona ereceğini belirten Erdem, ilerleyen süreçte farklı projelerin de kampanyaya dahil olabileceğini ifade etti. Kampanyada başvuru şartı aranmıyor, kurasız doğrudan alım yapılıyor. İstanbul’daki konut fiyatları 5 milyon 800 bin TL’den başlıyor.

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5 İLDE 16 PROJEDE UYGULANACAK

-KAMPANYA, İstanbul, İzmir, Antalya, Balıkesir ve Denizli’deki 16 projeyi kapsıyor. İstanbul’daki Batıyakası, Çınarköy Evleri, Düşler Vadisi, Ebruli Kayaşehir, Vadi Evleri-1, Vadi Evleri-2, Tual Gölyaka, Meydan Başakşehir, Majör Gölyaka, Gölyaka İstanbul ve Yeni Fikirtepe, İzmir’deki Allsancak ve Evora İzmir, Denizli’deki Evora Denizli, Balıkesir’deki Balıkesir Emlak Konutları ile Antalya’daki Park Yaşam Antalya projeleri kampanyaya dahil edildi.

‘PİYASAYI REGÜLE EDECEK’

-SUNDUKLARI faiz oranları sayesinde konutu ulaşılabilir kılacaklarını söyleyen Erdem şunları söyledi: “Bizim kampanyamız piyasayı regüle edecek. Ama fiyatlar birden aşağıya gelecek demek gerçekçi olmaz. Maliyetler ortada. Amacımız mevcut şartlarda olabildiğince ulaşımı kolaylaştırmak.”

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Konuta yatırım yapmak için makul bir zamanda olunduğuna dikkat çeken Cengiz Erdem, “Kampanyamızın ilgiyle karşılanacağına inanıyoruz. İlerleyen dönemde bizim projelerimizde bugünkü şartları, özellikle bu kredi oranlarını görme şansınız yok” dedi.