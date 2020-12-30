Evde çalışana oyuncu koltuğu

Pandemi döneminde alınan önlemler ve salgının yayılma hızının yavaşlaması için verilen tavsiye kararlar neticesinde çok sayıda şirket evden çalışma modeline geçti. Bu süreçte eğitimin büyük ölçüde online ortama taşınması da evde harcanan mesaiyi arttırdı.

6 YILIN ZİRVESİNDE

Bu model, tüketicilerin evde kendilerine daha önce hazırlamadıkları bir çalışma ortamı yaratmasına neden oldu. Ancak bu yapılırken tüketiciler pandeminin de etkisiyle daha konforlu eşyalara yöneldi. Bu istatistiklere de yansıdı. Google verilerine göre Türkiye’de internet üzerinden yapılan oyuncu koltuğu aramaları sürekli artan bir çizgiyi izledi. Tüketicilerin son 6 yılda alışveriş maksadıyla yapıkları aramalarda kasım ayı zirve değerlere ulaşıldı. Bunda karantina dönemleri ve evden çalışmanın yoğun olduğu dönemler etkili oldu.

Bu durum sadece Google’ın arama istatistiklerine değil aynı zamanda tüketicilerin satın alma verilerine de yansıdı. E-ticaret platformlarının verilerine göre 2019 yılının mart-kasım dönemine göre bu mart-kasım döneminde oyuncu koltuklarına talep 9.5 kat arttı. E-ticaret platformu Trendyol’un paylaştığı bilgilere göre evde bilgisayar başında uzun süre geçirenler ise evdeki çalışma ortamları için yeni arayışlara girdi. Sadece Trendyol’un kasım ayı verilerine göre bir ayda 5 binin üzerinde oyuncu koltuğu satıldı. Mart ayından bu yana satılan oyuncu koltuğu adedi ise 26 bini aştı.

E-SPOR TUTKUNLARI SAYESİNDE TANINDI

Oyuncu koltuklarına olan talebin artması son dönemde hızla büyüyen e-spor sektörü sayesinde gerçekleşti. Uzun süre bilgisayar başından kalmadan oynanan oyunlar daha sağlıklı ve özel olarak tasarlanmış bir koltuk gereksinimini getirdiği için e-spor tutkunları bu koltuklara rağbet göstermeye başladı. 3-4 yıl önce zor bulunabilen bu koltuklardan artık neredeyse onlarca firma üretim gerçekleştiriyor.

FİYATLARI NE KADAR?

Düşük standartlara sahip oyuncu koltuklarının fiyatları 450 liradan başlıyor. Genel anlamda rahat bir oyuncu koltuğunun fiyatı ise 800 ila 1500 lira arasında değişiklik gösteriyor. Fiyatlar bazı markalarda 3 bin lirayı buluyor. Son dönemde artan ilgiye bağlı olarak fiyatlarda hızlı bir yükseliş de var. Geçen yıl bin lira olan oyuncu koltukları bu yıl 1.800 lira seviyelerinde. Oyuncu koltuklarının tüketiciler tarafından tercih edilmesinin en büyük nedeni rahat ve konforlu yapısına rağmen ofis sandalyeleri ile neredeyse aynı fiyat seviyesinde olması.