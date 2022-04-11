Evde bakım maaşı yatan iller nereden sorgulanır? e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama

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Evde bakım maaşının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Bu maaş, bakım ihtiyacı olan engellilere ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla veriliyor. Her ay belirli tarihlerde vatandaşların hesaplara yardım parası yatırılıyor.Evde bakım maaşı yatan iller e-Devlet üzerinden sorgulanıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER NEREDEN SORGULANIR?

Evde bakım maaşı sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.