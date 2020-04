Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 9 Nisan 2020 evde bakım maaşı yattı mı?

Evde bakım maaşı, her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen maaşın yatıp yatmadığı her ay e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLER?

Evde bakım maaşı sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

2020 yılı ocak ayında memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlara zam yapıldı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış gerçekleşti.

Bu zamla beraber 1.384 lira tutarındaki evde bakım maaşı, 2020 yılında 1.460 lira oldu.