Evde bakım maaşı yatan iller.. Evde bakım parası sorgulama
Evde bakım maaşı yatan iller, günü merakla araştırılmaya devam ediliyor. Her ay hesaplara yatırılan evde bakım maaşı için para çekme amacıyla şubelere gitmeden önce internetten araştırmalarını yapan pek çok vatandaş, evde bakım parası yattı mı sorusuna cevap arıyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri oldu? İşte, evde bakım maaşı yatan iller ve evde bakım parası sorgulama ekranı
Evde bakım parası yatan iller araştırılmaya devam ediliyor. Evde bakım parası almak için hesaplarında herhangi bir hareket olup olmadığını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, Temmuz ayının evde bakım parası yattı mı? İşte, evde bakım maaşı yatan iller listesi
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER BELLİ OLDU MU?
Evde bakım maaşı yatan iller, günün ilk saatlerinde pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Engelli vatandaşlara bakan kişilerin aldığı evde bakım maaşı yatan iller, internet üzerinden sorgulanabiliyor. Evde bakım maaşı, bakanlık tarafından hesaplara yatırılmaya devam ediliyor. Hafta sonu gibi durumlarda hesaba yatırma sürecinde gecikme yaşanması dolayısıyla vatandaşlar, takip eden ilk günde evde bakım maaşını çekebiliyor.
İşte, yatan illerden bazıları;
1- Hatay
2- Tokat
3- Bolu
4- Edirne
5- Diyarbakır
6- Kırklareli
7- İzmir
8- Karabük
9- Kayseri
10- Antalya
11- Zonguldak
12- Bilecik
13- Konya
14- Ankara
15- Denizli
16- Afyonkarahisar
17- İstanbul
18- Şanlıurfa
19- Uşak
20- Manisa
21- Ordu
22- Çanakkale
23- Mersin
24- Samsun
25- Bayburt
26- Siirt
27- Kars
28- Erzurum
29- Bursa
30- Balıkesir
31- Adana
32- Kırıkkale
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor.
Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar, büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek maaşlarının yatıp yatmadığı hakkında bilgi sahibi olabiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞINIZI E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
MAAŞLAR AYIN HANGİ GÜNÜ YATIRILIYOR?
Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup, normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPARKEN DİKKAT EDİN
Engellinin ikametgâh adresinin değişmesi hâlinde, yeni ikametgâh adresinin akrabası tarafından en geç on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki veya idari işlem yapılır.
EVDE BAKIM YARDIMINI BU AY ALAMADIM NEDEN?
Evde Bakım Yardımına ilişkin iş ve işlemler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. Yardımın güncel durumu İl Müdürlüklerinden öğrenilebilmektedir.
Bununla birlikte süreli raporu bulunanlar için rapor süresinin dolması, adres değişikliği, gelir durumu değişikliği gibi sebepleri olabilmektedir.
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