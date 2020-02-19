Ev ve süs hayvanları üretiminde yeni düzenleme

Ev ve süs hayvanlarının üretildikleri, alınıp satıldıkları iş yerleri için “İş yerleri, insan gıdası imal edilen iş yerlerini olumsuz etkileyecek mesafelere kurulamaz” şartı kaldırıldı. Daha önceki yönetmelikte “İş yerleri, insan gıdası imal edilen iş yerlerini olumsuz etkileyecek mesafelere kurulamaz” maddesi bulunuyordu. Yeni yönetmelikte, “İş yerleri, bitişiğinde insan gıdası imal edilen iş yeri bulunması halinde gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür” denildi.



SU FATURASI YETERLİ



Yönetmelikle, ev ve süs hayvanı üretimi ve satışı yapan yerlerin açılmasında aranan şartlarda da değişikliğe gidildi. Daha önce bir iş yerinin açılabilmesi için bağlı bulunduğu belediyeden su kullanma belgesi, şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyu temin projesi ile resmi kurumlarca usulüne uygun olarak alınmış su numunelerinin bakteriyolojik ve kimyasal analiz sonuçlarını gösterir rapor; derin kuyulardan suyun temin edilmesi halinde ise, Devlet Su İşlerinden alınacak kuyu suyu kullanma belgesi ve analiz raporu alması gerekiyordu. Yapılan değişiklik sonrası iş yerinin bağlı bulunduğu belediyeden alınan su faturası sureti veya su kullanma belgesi alması yeterli sayılacak.



SADECE FARKLI TÜRLER FARKLI KAFESE



Bakanlık, çalışma izni verilecek iş yerlerinde önceki yönetmelikte “İş yerlerinde bulunan hayvanlar ayrı ayrı kafes veya bölümlerde bulundurulur. Aynı türden dahi olsa, birbirine zarar verebilecek hayvanlar bir arada tutulamaz” şartının yerine getirilmesini istiyordu. Bakanlık bu maddede de değişikliğe gitti. Buna göre iş yerlerinde artık sadece farklı türde olan hayvanlar ayrı ayrı kafes veya bölümlerde bulundurulacak. Sözleşme tarihinden itibaren yeni sahibi mevcut durumu, 15 gün içerisinde il müdürlüğüne bildirmekle ve bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kendi adına çalışma iznini almakla yükümlü olacak. Yer değişikliği halinde de de aynı madde uygulanacak.