Ev ve ofisi birleştirdi

PANDEMİ döneminde konuttan beklentiler değişti. Ofislerini evlerine taşıyanlar için konforlu çalışma alanı ihtiyacı doğdu. Değişen koşulları gören Tahincioğlu Gayrimenkul ev ve ofisin birleştiği ‘Multi-Ev’ konseptini tasarladı.

Multi Ev tasarımında yaşam alanları gündüz ofis, akşam eve dönüşüyor. Mutfak modülünde gizli masa çıkarılınca gündüz sekreterya masası olarak kullanılabiliyor. Solanlar bekleme salonuna dönüşürken, özel dizayn edilen masa hem yemek masası hem de toplantı masası olarak kullanılabiliyor. Bu masa, açılır kapanır yatağa monte olduğu için, çift kişilik yatak haline dönüşebiliyor. Açılır kapanır paneller odaların ayrışmasını ve ihtiyaca göre kullanılmasını sağlıyor.

DEĞİŞİM BAŞLADI

Düzenen basın toplantısında yeni modelleri hakkında bilgi veren Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, “Bildiğiniz gibi pandemi ile tüm dünyada yaşam biçimleri değişiyor. Evde geçirilen zaman bizlere yaşam alanlarımızın önemini gösterdi. Ofis kullanımının azalması ve home ofis çalışma sistemine ani bir geçiş yapılması, evlerde ofis ortamının yaratılmasını mecburi hale getirdi. Bunun birçok sektörde kalıcı hale gelecek olmasıyla birlikte yaşam alanlarımızın formu bambaşka bir hal aldı. Buradan hareketle bu değişime cevap verecek ve Türkiye’de bir ilk olacak Multi Ev’leri tasarladık” dedi.

2 BLOKTA 218 ÜNİTE

Multi Ev tasarımını hayata geçirdikleri proje hakkında bilgi veren Tahincioğlu şunları söyledi: “Emlak Konut GYO güvencesi ile hayata geçireceğimiz Nidapark Küçükyalı projemiz içerisinde yer alan yeni etabımız Nidapark Küçükyalı Büyükada, hem konut, hem ofis hem de konut/ofis olarak tercihe ve ihtiyaca göre kullanılabiliyor. 2 blokta toplam 218 üniteden oluşan Nidapark Küçükyalı’nın bu yeni etabı sektörümüze örnek teşkil edecek nitelikte. Multi Evleri home ofis olarak düşünmeyin, bunun çok ötesinde bir konsept. Büyüklükleri 10 ve 30 metrekare arasında değişen, geniş terasları, 3.35 tavan yüksekliği ve en küçüğü 76, en büyüğü 165 metrekare olan konutları ile sadece home ofis olarak değil, konut sahiplerinin çocuklarıyla da rahatlıkla yaşayabileceği ferah bir ortam yaratıyor.” Ön talep döneminde sistemin gördüğü ilginin büyüklüğüne dikkat çeken Tahincioğlu, bu etapta fiyatların ise 1.1 milyon lira ile 2.5 milyon lira arasında olduğunu söyledi.

1.5 MİLYAR TL CİRO HEDEFLİYOR

EMLAK Konut GYO’nun başlattığı ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyasıyla konut piyasının canlandığını belirten Tahincioğlu, “Faizin 0.64’e kadar çekilmesi, yüzde 5 peşinat ve 2 yıl ödemesiz dönem vatandaşı harekete geçirdi. Kampanyasının ilk gününden itibaren Nidapark Küçükyalı ve Nidapark İstinye projelerinde yoğun bir taleple karşılaştık. Haziran ayı içerisinde yaklaşık 10 bin kişi call center’ımızı aradı. 20 bin form topladık, web sitesi ziyareti sayımız 150 bini buldu, satış ofislerimizi ziyaret eden kişi sayısı 3 bini geçti. Web sitemizden canlı destek ile 1500 kişiye bilgi verdik. 2020’nin ilk 9 ayında 1 milyar 100 milyon TL’lik ciro elde ettik. Yıl sonuna kadar 1.5 milyar TL ciro hedefliyoruz” dedi. Tahincioğlu, 2. el satış ve site yönetimi alanında 2 yeni şirket kurduklarını da ekledi.

12 AY ÖDEMESİZ KAMPANYA DEVREDE

TÜKETİCİLERİN taleplerine göre yeni bir kampanya hazırladıklarını belirten Tahincioğlu, “Bugüne kadar kampanyaları hep konutlar için yaptık. ‘Akıllı Yatırım ve Ödeme Modeli’ adını verdiğimiz yeni kampanyamızdan ise ofis ve dükkan almak isteyenler de faydalanacak. Tüketiciye 2 seçenek sunacağız. İlkinde yüzde 15 peşinat 60 ay bankasız 0 faiz imkanı sunacağız. İkinci seçenekte ise yüzde 20 peşinat 120 aya kadar 0.79 faizle alım yapılacak. Her iki modelde de tüketici 12 ay ödeme yapmayacak. Ödemeler 2. yılda başlayacak” şeklinde konuştu.

ÇENGELKÖY’E YENİ PROJE

YENİ konut projesine de başlayacaklarını belirten Özcan Tahincioğlu “İstanbul Çengelköy’ün hayata geçirmeyi planladığımız Nidapark Çengelköy projemiz, az katlı mimarisi, boğaz manzarası, bahçeli ve geniş terasları ile fark yaratan bir konut projesi olacak. Çengelköy projemizde de yeni finansal modelimiz olan ‘Akıllı Yatırım ve Ödeme Modeli’ ile konut sahibi olunabilecek” dedi.

CADDE DÜKKÂNLARI SATIŞA ÇIKIYOR

ÖZCAN Tahincioğlu ekonomik dalgalanmalar ve pandemi sürecine rağmen Nidapark Küçükyalı projesi içerisinde yer alan 300 konutluk Nidapark Küçükyalı Kınalı etabının teslim edildiğini, diğer etaplarların önümüzdeki dönemlerde teslim edileceğini söyledi. Devam eden projeleri hakkında bilgi veren Tahincioğlu, “Nidapark Küçükyalı projemiz içerisinde sağlıklı alışveriş konseptine uygun olarak planlanan 350 metre uzunluğundaki alışveriş caddesi Palladium Cadde Küçükyalı ticari ünitelerimize çok yoğun bir ilgi var. Bu sebeple satışını öne çekerek yakın bir zamanda 1. fazının satışlarına başlayacağız. Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçirdiğimiz Nidapark İstinye projemizin satışa çıkan bölümünün yüzde 70’ini sattık. 2021 Haziran’da teslimler başlayacak” dedi.