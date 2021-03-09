Ev ve mutfak eşyaları sektöründe hedef Avrupa pazarında payı artırmak

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, AA muhabirinin ev ve mutfak eşyaları sektöründe yaşanan gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı. Ev ve mutfak eşyaları sektörünün, Türkiye’nin toplam ihracatına verdiği katkıyı salgın döneminde sürdürdüğüne dikkati çeken Önder, "Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yüzde 51’e varan daralma yaşayan sektörümüz Haziran ayından başlayarak ciddi bir toparlanma sürecine girdi ve Haziran’da yüzde 33 büyüme yakaladı. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında da yüzde 13’e varan büyüme ivmesi gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.



EN FAZLA İHRAÇ EDİLEN ÜRÜN GRUBU ELEKTRİKLİ KÜÇÜK EV ALETLERİ

Ev ve mutfak eşyaları sektörünün 2020 ihracatının yaklaşık yüzde 55'ini Avrupa ülkelerine gerçekleştirdiğini kaydeden Önder şu bilgileri paylaştı:

"EVSİD 2020 raporuna göre, ihracatta bölge dağılımlarımız, Avrupa yüzde 54,8, Orta Doğu yüzde 23,2, Afrika ülkeleri yüzde 14,5, ABD 2,1, Latin Amerika yüzde 1,9, Asya kıtası yüzde 0,6 olarak gerçekleşti. Avrupa kıtasında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler sırasıyla İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Rusya oldu.

Orta Doğu’da ise en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler incelendiğinde Irak, Suudi Arabistan, İsrail ve Mısır ön plana çıktı. 2020 yılının ikinci yarısında sağlanan başarılı grafik ve rakiplerimiz olan Fransa ve Amerika gibi ülkelerin ihracatındaki düşüş 2021 yılı ve sonrasındaki çalışmalarımızı şekillendirdi. Özellikle güçlü olduğumuz Avrupa pazarındaki payımızı daha da artırmak ve pazar payımızın düşük olduğu ülkelerde konumumuzu güçlendirmek hedefindeyiz."

Önder, bazı dönemlerde fabrikaların ürün yetiştirmekte zorlandıklarını hatırlatarak, "Küresel salgın nedeniyle dünya evine kapanınca mutfakta geçirilen süre doğal olarak arttı. İnsanlar restoranlarda yediği yemekleri evlerinde yapmayı denedi. Bu durum zaman yönetimi açısından da insanlara motivasyon kaynağı oldu. Rakamlar da bunu destekler nitelikte. Sektörün 2020 ihracatı bir yıl öncesine göre yüzde 0,1 oranında artarak 2 milyar 554 milyon 611 dolar olarak hesaplandı. En fazla ihraç edilen ürün grubu yüzde 35,5 ile elektrikli küçük ev aletleri oldu. Bu ürün grubunu yüzde 31,3 ile metal mutfak eşyaları, yüzde 17,3 ile plastik ev ve mutfak eşyaları, yüzde 11,4 ile cam sofra ve mutfak eşyaları, yüzde 4,4 ile seramik-porselen mutfak eşyaları takip etti." değerlendirmesinde bulundu.



"20 ÜLKEDE 34 HEYET ORGANİZASYONU YAPTIK"

Salgının dijitalleşmeyi hızlandırdığını vurgulayan Önder, sözlerini şöyle tamamladı:

"EVSİD olarak kurulduğumuzdan bu yana iki konu üzerinde çok çalıştık. Bunlardan birincisi ihracatta pazar çeşitliliğimizi sağlamak. İkinci olarak ise kilogram başına ihracat değerimizi artırmak. 6 yılda Latin Amerika’dan Uzak Doğu’ya Afrika’dan Avrupa’ya 20 ülkede 34 heyet organizasyonumuzu yaptık. Bunun yanında da her yıl İstanbul’da TİM Başkanımızın da açılışını yaptığı ‘Invitation Only’ adını verdiğimiz heyeti düzenledik. Kuruluşumuzun ilk yılında, yani 2015 yılında ilk heyetimizi Kolombiya, Panama ülkelerine yaptık. 2016’da Peru ve Meksika, 2018 ve 2019’da Kolombiya, Brezilya ve Şili gibi bölge 13 ülkeyi içine alan heyetlerimizi organize ettik. Şimdi ise değişen şartlara uyum sağlayarak heyetlerimizi online’a taşıdık. Bu amaçla 2021 yılında “EvsidConnect” adını verdiğimiz online heyet organizasyonlarımıza devam ediyoruz. İlkini Şubat ayı sonunda Latin Amerika pazarına yönelik olarak gerçekleştirerek startı verdik. Türkiye’den 25 üretici firma, 14 Latin Amerika ve Orta Amerika ülkesinden 45 alıcı ile 5 gün süren etkinliğimizde toplamda 332 ikili iş görüşmesi gerçekleşti. Benzer şekilde Mart ayında İngiltere ve Baltık ülkelerine yönelik olarak ikinci organizasyonumuzu gerçekleştirerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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