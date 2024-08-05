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Ev ve iş yeri kira zamları belli oldu

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#Kira#Zam#Ev
Ev ve iş yeri kira zamları belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2024 10:00

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz ayında enflasyon yüzde 3.23 oldu. Enflasyon verilerine göre kira artış oranı ise yüzde 65.93 olarak belirlendi.

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Temmuz ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 3.23 yıllık yüzde 61.78 oldu.

Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 65.93  olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 65.93 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 65.07 olmuştu.

 

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#Kira#Zam#Ev

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