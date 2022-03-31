Ev tekstilinin kalbi İstanbul’da atacak

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Sektörün çatı kuruluşu Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık Şirketi tarafından düzenlenen HOMETEX, 17-21 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde sektör profesyonellerini ağırlayacak. TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram ve BTSO Başkanı İbrahim Burkay ev sahipliğinde düzenlenen tanıtım toplantısına, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, UTİB Başkan Yardımcısı Ufuk Oçak ile TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel’in yanı sıra ihracatçı birlik başkanları ve sektör temsilcileri katıldı.

HOMETEX hakkında da bilgi veren BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Sektörümüzün çatı kuruluşu TETSİAD ile BTSO’nun KFA Fuarcılık Şirketi işbirliğinde Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin destekleri sayesinde HOMETEX ismiyle yeni bir vizyona kavuşturduk. 11 holde, 160 bin metrekare alanda, 600’den fazla ulusal ve uluslararası firmanın katılımıyla 17 Mayıs’ta kapılarını açacağımız fuarımızı, dünya pazarlarına sunulan yeni ürünlerden moda söyleşilerine, trend alanlarından sektör buluşmalarına kadar çok zengin bir konsept ile kurguladık. Avrupa’dan Asya’ya ABD’den Kuzey Afrika ve Arap coğrafyasına kadar dünyanın geniş bir coğrafyasından nitelikli alıcılarını ve katılımcıları İTO Başkanı Şekib Avdagiç Başkanımın büyük gayretleri neticesinde yenilenen İstanbul Fuar Merkezimizde ağırlayacağız” diye konuştu.

FIRSAT OLACAK

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Pandemi nedeniyle bir süredir dünyanın en büyük organizasyon ve fuarlarının yapılamadığına ve maddi kaybın trilyon dolarları bulduğuna dikkat çeken TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram “Daha Güçlü ve Daha Katılımcı HOMETEX mottosuyla düzenleyeceğimiz fuar, krizlerin fırsata çevrildiği bir etkinlik olacak” dedi. İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç de “Avrupa, Orta Doğu, Asya ve Afrika’nın en büyük tekstil buluşması, üç kıtayı birleştiren HOMETEX Fuarında gerçekleşiyor” diye konuştu. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da, “Fuar, Türkiye tekstil sanayi sektörü için büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı. İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz sektörün güçlenmesi için güçlü fuarlara ihtiyaç olduğunu belirtirken, İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe de marka şehir olmak istiyorsak fuarlara ihtiyacımız var, oda ve birliklerin bir araya gelmiş olması sektör için çok önemli dedi. UTİB Başkan Yardımcısı Ufuk Oçak ise sektördeki genç nüfusun kendilerini motive ettiğini ve geleceğe umutla baktıklarını söyledi.