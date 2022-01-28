Ev tekstiline küresel ilgi

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PANDEMİ nedeniyle birçok insan evlerinde daha çok vakit geçirdi. Yaşanan kısıtlamalar birçok sektörü olumsuz etkilese de bazı sektörler durumdan daha az etkilendi. Bu sektörlerden birisi de ev tekstili sektörü. Türkün Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Vanelli’nin Tasarım Merkezi Yöneticisi Nejla Çeven, “Pandemi nedeniyle dünya ticareti ve ekonomisi büyük yaralar almıştır. Oluşan kısıtlamalar nedeniyle insanlar aileleri ile evde daha çok zaman geçirmiş, evlerine ve masalarına daha önem verir hale gelmişlerdir. Sıradan yemek zamanları bile daha özel kılınmış, masa örtüsü ve peçeteler özenle seçilmeye başlanmıştır. Tasarımın yanında leke tutmayan, ütü gerektirmeyen, bahçe ve balkon mobilyaları için güneşte solmayan, güç tutuşur, antibakteriyel ve ses yalıtımı gibi özellikler sağlayan fonksiyonel tekstil ürünlerine de yönelim olmuştur” dedi.

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HIZLI TOPARLANDI

Yaşanan gelişmelerin ev tekstiline olan talebi arttırdığını da belirten Nejla Çeven, “Sadece ihtiyaç değil, aynı zamanda tasarım ve fonksiyonel ürünlere olan ilgi de ev tekstil ürünlerindeki talebi artırmıştır. Ev tekstili sektörü her ne kadar bu dönemde zorluklar yaşamış olsa da tüm bu sebeplerden dolayı diğer sektörlere nazaran daha hızlı toparlanmayı başarmıştır. Dünya hızlı bir şekilde değişiyor. Biz de bu değişim sürecine hızlı bir şekilde adapte oluyoruz. Sürekli iyileştirme anlayışıyla da daima gelecek odaklı ilerliyoruz. Vanelli olarak hedefimiz, ortaya koyduğumuz yenilikçi ürünlerle sektörde her zaman bir adım önde olmak” ifadelerini kullandı. Çeven, Vanelli’nin Avrupa’nın en büyük firmalarından birisi olup, iplik boyamadan dokumaya, boya-baskıdan dijital baskıya, apre işlemlerinden konfeksiyona kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunduğu bilgisini de verdi.

HER YIL 15 PROJE

Öte yandan, Vanelli’nin faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı; “Vanelli markasıyla üretiminin yüzde 90‘ını ihraç eden şirket; dünyanın ev tekstili konusundaki en üst kategori alıcıları ile çalışıyor. Özellikle otel ve ofislerde kullanılan yanmaz kumaşlarda dünya markası olan TREVIRA İplik üreticisinin Türkiye’deki 1 numaralı, dünyada ise Gold Member olan ilk 5 üreticisinden biri olarak fark yaratıyor. Vanelli Tekstil A.Ş. Tasarım Merkezi olarak, 2016 yılından bu yana Türkiye’nin İlk Tasarım Merkezi unvanını elinde bulunduran şirket, halihazırda 24 kişilik tasarım merkezi ekibiyle, gelişen teknoloji ve sektör talepleri doğrultusunda her yıl ortalama 15 yeni projeye imza atıyor.”

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GELECEĞE YÖNELİK KRİTİK ADIM

ŞİRKETTEN yapılan açıklamada, sürdürülebilirlik çalışmalarıyla ilgili bilgiler de verildi. Açıklamada, “Bir süredir gerçekleştirdiği dönüşüm hamlesiyle organizasyon yapısını, makine-ekipman teknolojisini ve sistemini tümüyle yenileyen ve 2022 yılıyla birlikte holdinge bağlı farklı alanlarda faaliyet gösteren tüm tekstil organizasyonunu, ‘Vanelli’ markası altında bir araya getiren şirket, kurumsal verilerin ve süreçlerin iyileştirilmesi kapsamında Intex ERP projesini de devreye aldı. Daha sürdürülebilir, daha dinamik, daha etkin ve daha hızlı olup, geleceğe güvenle yol almak için gerçekleştirdiği bu dönüşüm hamlesiyle Vanelli, dünya çapındaki büyüme hedeflerine yönelik kritik bir adım daha atmış oldu” denildi.