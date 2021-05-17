Ev sahiplerinden 53.6 milyar lira kira beyanı

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre hazır beyan sisteminden yararlanan 1 milyon 420 bin 658 mükellef 80.5 milyar lira gelir beyan etti.

Her yıl mart ayında gelir vergisi beyannamesi dolduruluyor. Ev sahipleri kiralardan elde ettikleri gelirleri önce beyan ediyor daha sonra da iki taksit halinde vergisini ödüyorlar. Yine mevduat, repo, iştirak hisselerinden elde edilen menkul sermaye iradı, ücret gelirleri elde edenler de beyanname dolduruyorlar. Sadece ücret, gayrimenkul, menkul sermaye iradı kazançları için 2016 yılında bir sistem oluşturuldu.

2016’DA KURULDU

Mükelleflerin vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, gönüllü uyum seviyesinin artırılması ve vergi dairelerinde yapılan işlerin basitleştirilmesi için 2016 yılında Hazır Beyan Sistemi kuruldu. Sistemde mükellefler vergi dairesine gitmeden tüm işlemleri otomatik olarak yapabiliyorlar. Sistemde örneğin evsahipleri adına yapılan kira ödemeleri gözüküyor. Gelirler üzerinden beyanname doldurulabiliyor.

80.5 MİLYAR LİRA

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın verilerine göre geçen yıl sistem üzerinden toplam 80.5 milyar liralık beyanda bulunulurken, ev sahipleri ise elde ettikleri kira geliri için 53.6 milyar lira gelir beyanda bulundu. Mevduat, repo gibi gelirler için 20.3 milyar liralık menkul sermaye iradı beyannamesi otomatik olarak dolduruldu. 6 milyar liralık da ücret gelirleri için beyanname hazır beyan sistemi üzerinden verildi. 510 milyon liralık da diğer kazanç ve iratlar için beyanname dolduruldu.

1 Mart 2016 tarihinde kullanıma açılan hazır beyan sisteminde ilk yıl 1 milyon 449 bin 856 mükellef 46.2 milyar lira gelir beyan etti. 2017 yılında 1 milyon 487 bin 590 mükellef 52.5 milyar lira, 2018 yılında 1 milyon 523 bin 989 mükellef 59.3 milyar lira ve 2019 yılında da 1 milyon 532 bin 943 mükellef 70.4 milyar liralık beyanda bulundu. 2020 yılında sistem üzerinden beyanname verenlerin sayısı 112 bin 285 azalmış oldu. Evsahipleri ilk yıl 33.7 milyar liralık, 2017 yılında 38.1 milyar liralık, 2018 yılında 42.6 milyar liralık ve 2019 yılında da 48.4 milyar liralık, 2020 yılında da 53.6 milyar liralık sistem üzerinden beyanname verdiler. 2019 yılına göre sistem üzerinden beyanname veren mükellef sayısı azalırken toplam beyan yüzde 14 civarında arttı.

YÜZDE 24 ARTTI

Beyan edilen gelirler içindeki en yüksek artış ise faiz gelirlerinin içinde olduğu menkul sermaye iradı gelirleri için verilen beyannamelerde oldu. 2019 yılında 16.3 milyar liralık beyanname doldurulurken, 2020 yılında yüzde 24 oranında artışla 20.3 milyar liralık beyanname verildi.

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