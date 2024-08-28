Ev sahibinden şaşırtan talep... Kiraya zammı altına bağladı

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Kira fiyatları yükseldikçe ev sahiplerinin de kira fiyatlarına ilişkin yeni modeller geliştirdiklerini belirten Akçam, “Geçtiğimiz sene bir ev sahibi, evinin kira bedelini ‘asgari ücret primi yatırılarak sigorta yaptırmak’ olarak belirlemişti. Daha da ilginci bizim odamıza ulaştı. Ev sahibiyle bizzat görüştük. Kirayı temin etme ve kiraya zam yapmaya dair uyguladığı metot açıkçası bizi de şaşırttı” dedi.

SÖZLEŞMEYE 7 GRAM ALTIN YAZILMIŞ

Ev sahibinin aktardığı bilgileri paylaşan Akçam, “Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir ev sahibi önce kira bedelini her ay 7 gram altın olarak belirlemiş, fakat bu bir süre sonra kiracıda kafa karışıklığına neden olunca bundan vazgeçilmiş. Her ay 20 bin lira kira ödenmesine karar verilmiş. Bundan da memnun olmayan ev sahibi 12 ayın sonunda belirlenecek olan yeni kira oranını TÜFE üzerinden yapmak yerine 12 ay içerisinde gram altın ne kadar artmışsa onun üzerinden belirlemeye karar vermiş. Bunu da kira kontratına eklemiş” diye konuştu.

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ARTIŞ NASIL BELİRLENİR?

2 Temmuz itibarıyla yüzde 25 zam sınırının kalkması ile kiralarda yasal artış oranı yeniden ‘TÜFE 12 ay ortalaması’ oldu. Peki sözleşmede ev sahibi Ankara’da olduğu gibi istediği oranı belirleyebilir mi?

Gayrimenkul hukuku uzmanı avukat Ali Güvenç Kiraz şöyle yanıt verdi: “Sözleşmeye her oran yazılabilir ama bu temel artış oranını değiştirmez. Kanuni üst sınır TÜFE 12 ay ortalaması olduğu için bunun üzerinde bir rakama denk gelen her türlü hesaplama geçersizdir. Mesela; Ankara’daki örnekten yola çıkalım. Söz gelimi altın yıllık yüzde 80 arttı ama TÜFE 12 ay ortalaması yüzde 60. Bu durumda ev sahibi yüzde 80 zam isteyemez. Üst sınıra uymak zorundadır. Ama tersi olup, altın yüzde 60, TÜFE ortalaması 80 olursa kiracı bu defa düşük olanı dikkate alır.”