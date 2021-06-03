Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte Haziran ayı kira zammı oranı

Mayıs ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. Mayıs ayında enflasyon yıllık yüzde 16.59 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 14.13 rakamı ortaya çıktı.

Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 14.13 oldu.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara