Ev sahibi incelemeden kurtulacak

Meclis’e sunulan yapılandırma paketiyle ev sahipleri de matrah artırımına gidebilecek. Yasa teklifinde geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşanlar belli bir sınırın altında kalmamak şartıyla matrah artırımı yapabilecekler ve böylece vergi denetiminden kurtulacaklar. Alt sınır 2016 yılı için 9 bin 400 lira, 2017 yılı için 9 bin 960 lira, 2018 yılı için 10 bin 580, 2019 yılı için 11 bin 240 lira ve 2020 yılı için de 12 bin 740 liradan az olamayacak. Matrah artıranlar ilgili yılın istisna tutarını kullanamayacak.

GELİR VERGİSİNDE SINIR NE OLACAK?

Yeni pakete göre Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahlarını, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar 2016 takvim yılı için yüzde 30, 2017 takvim yılı için yüzde 30, 2018 takvim yılı için yüzde 25, 2019 takvim yılı için yüzde 20, 2020 takvim yılı için yüzde 20 oranından az olmamak üzere artırabilecekler. Matrah artıranlara artırımda bulundukları yıl için vergi incelemesi yapılmayacak. Yasa teklifi gelir, kurumlar, KDV, kira geliri elde eden mükelleflerin matrah artırımı yaparken belli bir miktarın da altında kalamayacağına ilişkin sınırı belirliyor. Gelir vergisi mükellefi olup işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için 2016 yılı için 31 bin 900 liradan, 2017 yılı için 33 bin 200 liradan, 2018 yılı için 35 bin 250 liradan 2019 yılı için 37 bin 500 liradan, 2020 yılı için de 42 bin 500 liradan az olamayacak. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbabı için 2016 yılı için 47 bin liradan, 2017 yılı için 49 bin 800 lirasından, 2018 yılı için 52 bin 900 liradan, 2019 yılı için 56 bin 200 liradan, 2020 yılı için de 63 bin 700 liradan az olamayacak.

KURUMLAR VERGİSİ İÇİN SINIR

Kurumlar Vergisi için ise matrah artırımı yapacak olanlar 2016 yılı için 94 bin liradan, 2017 yılı için 99 bin 600 liradan, 2018 yılı için 105 bin 800 liradan, 2019 yılı için 112 bin 400 liradan, 2020 yılı için 127 bin 500 liradan az olamayacak.

YÜZDE 20 VERGİ ÖDENECEK

Matrahlarını artıranlar yüzde 20 oranında vergi ödeyecekler. Ancak Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıla ait yıllık beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş, bu vergi türlerinden tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiş olanlar yüzde 15 oranında vergilendirilecek. Yani uyumlu mükellefse vergisi 5 puan daha düşük olacak. Matrah ve vergi artırımı üzerine hesaplanan vergiler, ikişer aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitte ödenecek.

KİMLER YARARLANAMAYACAK?

Matrah artırımından, terör suçundan hüküm giyenler ve haklarında terör örgütlerine yahut Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle adli makamlar, genel kolluk kuvvetleri yahut Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında vergi incelemesi yapılması, terörün finansmanı suçu veya aklama suçu kapsamında incelenmesi ve araştırılması talep edilenler de yararlanamayacak.

EV SAHİPLERİ NE KADAR ÖDEYECEK?

Meclis’e sunulan paket çıktıktan sonra hiç kira beyannamesi vermemiş olan ev sahipleri 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılları için beyanname verebilecekler. Ancak bu haktan sadece geliri kira olanlar yararlanabilecek. 2016 yılı için yine yasada sınır belirleniyor, beyan 9 bin 400 liranın altında olamayacak. Beyan ettiği gelirin de yüzde 20’si ödenmek zorunda. 2016 yılı için bin 880 lira ödeme yapılacak. 2017 yılı için en az 9 bin 960 lira beyan edilecek ve bin 992 lira vergi ödeyecek. 2018 yılı sınırı olan 10 bin 580 lira için 2 bin 116 lira, 2019 yılı için 2 bin 248 lira ve 2020 yılı için de 2 bin 548 lira vergi ödenecek. Böylece herhangi bir inceleme yapıldığında ceza ile karşı karşıya kalmayacak.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara