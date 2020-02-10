Ev hanımlarına emeklilik fırsatı! Hiç çalışmayan ev hanımlarına emeklilik

Sigorta girişi bulunmayan ya da herhangi bir işte sigortalı olarak çalışmayan ev hanımları için emekli olmalarına dair yasa tasarısı düzenlendi. Sigortası olmayan ve 25 yıl evliliği süren ev hanımlarına emeklilik hakkı verilmesini düzenleyen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunuldu. Yasa tasarısının kabul edilmesi ve yürürlüğe konulması halinde; ev hanımları çalışma hayatlarının olup olmamasına bakılmaksızın borçlanarak emekli olabilecekler.



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Ev Hanımlarının Emekli Olmasındaki Şartlar Nelerdir?



Normal şartlarda; 2008 yılından sonra çalışmaya başlayan kadınların emekliliği için 7.200 prim gününe sahip olması ve en az 20 yıl çalışma hayatına devam etmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında, Çalışma hayatına katılmayan veya emekli olacak süre kadar çalışamayan kadınların en önemli sosyal haklardan biri olan emeklilikten yararlanması söz konusu olmuyor. Ancak meclise sunulan yeni yasa tasarısıyla birlikte; kadınların emeklilik prosedüründe değişiklikler meydana gelmeye başlayacak.



06.01.2020 tarih 2/2492 esas no ile TBMM Komisyonu'na sevk edilen yasa teklifine göre en az 25 yıl evli kalmak koşuluyla 50 yaşını doldurduğu halde emekli olamayan ev hanımları emekli olabilecekler. Ancak emeklilik talebinde bulunacak ev hanımlarının yasa tasarısında belirtilen şartlara uygunluk göstermesi gerekiyor.



• Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile herhangi bir bağının bulunmaması• Belirli bir süre SGK sisteminde kaydı bulunanların ise; ev hanımlarına emeklilik kapsamında başvuru yaptığı tarihte herhangi bir kaydının olmaması • 1995 yılı ve öncesinden beri evli olmak (En az 25 yıl evli kalmak)



• 50 yaşını doldurmuş olmak (1970 yılı ve öncesinden doğmak)



• 18 yaşından büyük olmak



• Malullük ve yaşlılık aylığı almamak



• Gelir vergisine tabii olmamak (herhangi bir gelire sahip olmamak) aranılan şartlar içerisinde yer alıyor.

Ev Hanımları Nasıl Emekli Olabilecek?



Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yasa tasarısı kapsamında ev hanımları çalışmasa dahi borçlanarak emekli olabilecek. Kadınların borçlanarak emekli olabilmesi için doğum borçlanması ve yurt dışında ikamet edilen veya çalışan sürenin borçlanılması olarak belirlenmiştir. Çalışmayan kadın, daha önce hiç sigortası yapılmadığı ve sigorta primi ödenmediği için sigorta primlerini kendisi ödemesi gerekiyor. Prim ödemelerinin her ay düzenli şekilde SGK'ya ödenmesi, ödemeler tamamlandığında da emeklilik işlemlerinin yapılacağı kişiye hatırlatılır. Çalışmayan kadın, SGK prim borçlarını ödeyerek emekli aylığını almaya başlar.



Emeklilik İçin Ödenecek Miktar Ne Kadardır?

2020 yılından itibaren asgari ücrete gelen zamla birlikte prim ödemelerine dair yapılacak işlemlerdeki tutarlarda değişmiştir. yurt dışı borçlanmasının günlük asgari tutarı 44.14 TL, diğerlerinde ise 31.39 TL. Yasanın kabul edilmesi halinde ev hanımlığı borçlanması yurt dışı borçlanması gibi değerlendirilirse hiç çalışması olmayan ev hanımlarında 7.200 gün için 317.808 TL, doğum borçlanması gibi değerlendirilirse de 226 bin TL ödenmesi gerekecek.