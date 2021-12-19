Ev fiyatına döviz ayarı

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Son aylarda İstanbul’da satışa çıkan yeni konutlarda metrekare fiyatı 20-30 bin bandına geldi. Yeni projede fiyatlar arttıkça, bu durum 2. el piyasasına da yansıdı. Mülk sahipleri satış fiyatlarını sürekli yukarı yönlü revize ederken, bir de fiyatlamada ‘TL yerine dolar’ kullanmaya başladı. Satış işlemlerinin dolar üzerinden olması yasak olsa da, değer belirlemede yeni kriter ‘kurun güncel hali’ oldu.

HER HAFTA YENİ FİYAT

2. el konut piyasasında fiyatların yeni konutlarda olduğu gibi sürekli yukarı yönlü hareket ettiğini belirten Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan, “Son dönemde evini satılması için emlak ofislerine veren vatandaşlar endişeli. Evlerinin değerinin altında satılmasından korkuyor, her hafta arayıp fiyat güncellemek istiyorlar” dedi. Evlerinin değerini korumak isteyenlerin de fiyatı dolar üzerinden belirlediğini söyleyen Akdoğan, “Mülk sahibinin evinin değerini korumasını anlayabiliriz. Genel konut piyasasında fiyat artınca o da arttırabilir. Ama akşam sözleşme yapıp, sabah kurdaki artışa göre ek fiyat talep etmek etik değil. Satıcının bu tutumu alıcıları zor durumda bırakıyor. Biz de bu nedenle satış sözleşmelerine artık daha ağır cezai şartlar yazıyoruz” ifadelerini kullandı.

İPTAL EDİYORLAR

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Emlak danışmanlık şirketi Coldwell Banker’ın Türkiye Başkanı Gökhan Taş, “Son dönemde 2. el piyasada vatandaş evinin değerini belirlerken dolar üzerinden bir rakam telaffuz ediyor. Burada amaç mülkün değerini korumak. Anlaştıklarındaki dolar kuru ile satışın olacağı tarihteki dolar kuru arasında ciddi farklar olabiliyor. İşte o noktada satıcı ‘yeni fiyat bu’ diyor, alıcı kabul etmezse satış iptal oluyor” şeklinde konuştu. İnşaat maliyetleri ve yeni konut fiyatları hızla artarken 2. el piyasada vatandaşın ‘acaba evim ucuza mı gidiyor’ endişesi duyduğunu belirten Gökhan Taş, sözleşmeden cayma cezası olduğu halde son aylarda her 4 işlemden birinde iptal yaşadıklarını ifade etti. Taş, acelesi olmayan kimi mülk sahiplerinin fiyatlar daha da artar beklentisiyle ilanları geri çektiğini de ekledi.

METREKARESİ KAÇ LİRA?

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın verilerine göre konut fiyat endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 5.5, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 40, reel olarak ise yüzde 16.8 oranında arttı. Yeni konut fiyat endeksi ise yüzde 48.4 artış gösterdi. Konut fiyatında artış geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul’da yüzde 38.7, Ankara’da yüzde 36.1 ve İzmir’de 40.2 oldu. Ülke genelinde metrekare satış fiyatı yaklaşık 5 bin 317 lira, İstanbul’da 8 bin 166 lira, İzmir’de 6 bin 337 lira, Ankara’da ise 3 bin 818 lira olarak açıklandı. Öte yandan sahibinden.com verilerine göre ekimde yüzde 47.5 olan ‘ilan fiyatındaki’ yıllık artış oranı kasımda yüzde 58.9’e kadar çıktı. Böylece, geçen yılın aynı döneminde 3 bin 460 TL olan Türkiye geneli ortalama satılık konut ilan metrekare fiyatı 5 bin 499 TL’ye ulaştı.