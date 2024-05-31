Ev alamayan tadilata yöneldi... ‘Yenileme pazarı 20 kat büyüyecek’

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DEĞİŞİM BAŞLADI

Sektör temsilcilerinin de verdiği bilgilere göre; yeni ev alamayanların ya da evini daha yaşanabilir hale getirmek isteyenlerin talebiyle yenileme pazarı canlandı. Mobilya aksesuar ve donanımları alanında yenilikçi ürünler ve çözümler sunan Häfele’nin Türkiye ve Bölge Ülkeler İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, yenileme pazarında, 1 buçuk yılda 20 kat büyüme beklediklerini söyledi. Uytun, “Türk aile yapısında banyo-mutfak değişimi çok sık olmuyordu. Telefonu, arabayı değiştirip evi ötelerdik. Bu bakış açısı pandemi ile kırıldı. Hayat evde geçiyor algısı yerleşince evde yenileme işleri arttı” dedi.

EV ALDIRAN ÇÖZÜMLER

Otel, hastane, kafe, konut gibi birçok yaşam alanı için çözüm ürettiklerini belirten Uytun, en önemli iş ortakları olan konut üreticileri cephesinde durağan bir dönemden geçildiğini belirtti. “Konuta talep var ama vatandaş ulaşım sorunu yaşıyor. Bunun geçici bir dönem olduğunu düşünüyoruz” diyen Uytun, bu sürecin şirketlerine etkisi için şunları söyledi; “Aslında ‘ne olsa satılır’ döneminin bitmesi bizim evlerde sunduğumuz çözümleri daha fazla öne çıkarıyor. Banyo, mutfak, kapı, gardolap, vestiyer gibi alanlardaki donanım ürünleri oldukça karışıktır. Mimarlar dahi detaylara odaklanamaz. Biz bütçesine, stiline, evin büyüküğüne, ürünün rengine, formuna göre gruplar oluşturarak seçim ve alım sürecini kolaylaştırıyoruz. Buna da Häfele Concept diyoruz. Häfele Concept iş inisiyatifimiz yeni eklenen ankastre ürünler ve vitrifiye ürünlerimiz ile Häfele Concept 2.0 aşamasına geçti. Yeni dönemde de hem konut üreten firmaların hem de son tüketicinin karar verme sürecini hızlandırıyoruz.

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Hilmi Uytun

120 YENİ MAĞAZA

Müteahhit ürünleri tek elden alıyor. Evde fark yarattığımız için pazarlama sürecine destek oluyoruz. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de evi seçen kadınlar. Örnek daireyi gezen kadın, bizim sunduğumuz detayları görerek alım kararı veriyor. Küçük bir mutfakta ihtiyaç halinde açılan bir masa, eğilmeden ulaşılan dolaplar, ışık sistemleri, kayıp alan yaratmayan çözümler, aksesuarlarda aynı tonda tek renk kullanımı gibi dokunuşlarla ev aldıran ürünler sunuyoruz ve bunun maliyeti evin satış değerinin yüzde 1’ine denk geliyor.”

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Geçtiğimiz yılı rekor büyüme ile kapattıklarına vurgu yapan Uytun, bu büyüme trendinin önümüzdeki beş yıl içinde de artarak devam edeceğine dikkat çekti. Häfele’nin 150 binin üzerinde ürün çeşidine sahip olduğunu ve tüm bu donanımları tek çatı altında sunabilen ilk marka olduklarını belirten Uytun, “Yıl sonuna kadar tüm ürünlerini son kullanıcıyla buluşturacağı 120 yeni mağazada olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.