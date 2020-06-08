Ev alacaklar dikkat! İşte çok önemli tavsiyeler

Kamu bankalarının başlatmış olduğu dev kredi paketine yoğun ilgi var. Ev sahibi olmak isteyenler, yatırım için ev almak isteyenler avantajlı faiz ve geri ödeme seçeneklerini kaçırmamak için arayışlara başladı.

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İstanbul, Ankara ve İzmir için 750 bin liraya kadar, diğer iller için ise 500 bin liraya kadar kredi vermeye başladı. Bununla birlikte aynı şartlarda kamunun iki katılım bankası olan Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da müşterilerine finansman sağlıyor.

Sıfır konutlarda 12 ay geri ödemesiz 180 aya kadar vadeli konutların satışında faiz oranı yüzde 0.64 oldu. İkinci el konut satışlarında ise yine 12 ay geri ödemesiz ve 180 ay vade ile faiz oranı yüzde 0.74 oldu.

Bunun yanında tahsis ücreti olarak ise kamu bankaları sadece 500 lira ücret talep ediyor.

Sıfır konut almak isteyenler 100 bin lira için 180 ayda bankaya her ay 937 lira taksit ödemesi gerekiyor. İkinci el konutta ise 100 bin liraya 180 ay için her ay 1007 lira ödeme çıkıyor.

ORANLAR ÇOK AVANTAJLI

Beylikdüzü ve Esenyurt bölgesinde emlak uzmanı olan Zümrüt Keçici kamu bankalarının sunduğu faiz oranının çok düşük olduğunu, bu oranların yaklaşık 10 yıl önce görüldüğünü ve ev almak isteyenlerin kampanya sonra ermeden kararını verip satın almada bulunmasının faydalı olacağını söyledi.

Kamu bankalarından çekilecek kredinin yanında tapu ve emlak komisyonunun da ödeneceğini hatırlatan Emlak Uzmanı Zümrüt Keçici, “Tapu harcı binde 4 olarak alınıyor. Alıcı ve satıcı bunu ayrı ayrı olarak ödüyor. Ancak bu işlemdeki harç genelde alıcı tarafından ödeniyor. Örneğin 300 bin liralık bir dairenin toplam tapu harcı 12 bin lira çıkıyor. Bunun 6 bin lirasını alıcı, 6 bin lirasını satıcının ödemesi gerekiyor. Ev emlakçıdan alındıysa da yüzde 2 oranında hem alıcıdan hem satıcıdan komisyon alınıyor. Fakat vatandaşların daha rahat ev sahibi olması için emlakçı komisyonunda indirimler sunuluyor“ dedi.

ÖZEL BANKALAR DA FAİZ İNDİRİME GİTMEYE BAŞLADI

Kamu bankalarının çok uygun faizle konut kredisi kullandırmaya başlamasına yönelik olarak Keçici “Bazı özel bankalar kamu bankalarıyla faiz oranlarını aynı tutmaya başladı. Kamu bankalarının kampanya başlatmasından önce yüzde 0.79 oranında konut kredisi sağlayan bankalar ikinci el konutlarda faizleri yüzde 0.74’e çekmeye başladı.” açıklamasında bulundu.

EV ALACAKLARA TAVSİYE

Yeni ev alacaklara tavsiyede bulunan Keçici “Sıfır ev alma imkanı olmayanlar çok eski evlere rağbet göstermemeli. Eski evlerin bakım ve tamir masrafları sorun oluşturabiliyor. Kentsel dönüşüme girmesi durumunda müteahhitler neredeyse ev yapım maliyeti kadar para talep ediyor. Bu durumda hem kredi ödemesinin olması hem de müteahhite ödeme yapılacak olmasından dolayı ekstra maliyetlere katlanılıyor. Bunun önüne geçmek için 1999 depremi sonrası yeni yapıların tercih edilmesinde fayda var” açıklamasında bulundu.

YATIRIM AMAÇLI SATIN ALMADA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yatırım için alınmak istenen daireler için ise Keçici “Alınacak ev kiraya verilecek ve yatırım değeri taşıması için alınıyorsa kira ve seçilen konutun bölgesinin iyi olması gerekiyor. Sosyal alanlara yakınlığı, metro, metrobüs gibi ulaşım imkanlarına yakın olan evlerin değeri her geçen gün artıyor. Ayrıca bu imkanlara sahip konutlara da daha kolay kiracı bulunabiliyor. Ulaşım projelerinin olduğu bölgelere yatırım yapılması hem kira getirisini yükseltecektir hem de her geçen yıl evin değeri artmış olacaktır. Kiraya verilmek için bile alınsa yine de yeni konutların tercih edilmesi menfaat sağlayacaktır” dedi.

KREDİ VADESİ NE KADAR DÜŞÜKSE O KADAR AZ FAİZ ÖDENİR

Kredi vadesinin çok uzun tutulmaması gerektiğine değinen Keçici “Konut kredilerinde uzun vadelerde ödenecek olan faiz miktarı da artmış oluyor. 60 ayla 180 ay arasında faiz açısından uçurum bulunuyor. Ödeme imkanı olanların kredi vadesini kısa tutup ne kadar çok ödeyebiliyorsa kendileri açısından avantaj sağlayacaktır.” açıklamasında bulundu.

SAHTE KOMİSYONCULARA DİKKAT EDİN

Emlakçılara ilişkin olarak da işin uzmanı emlakçılarla çalışılması gerektiğini söyleyen Keçici sözlerine şöyle devam etti:

“Emlakçılığa ilişkin olarak sertifikaların alınması gerekiyor. Büyük firmalar dışında sertifika alan emlakçı neredeyse yok denecek kadar az. Kendim Türkiye’de sertifikayı alan ilk emlak uzmanlarından biriyim. Bu konuda denetimlerin olmaması nedeniyle hemen herkes emlakçılık yapabiliyor. Bazı sitelerde güvenlik görevlileri, bina görevlileri komisyon karşılığında ev alım-satımına aracılık ediyor. Böyle işleyen sistemlerde aldatılma ihtimali çok yüksek oluyor. Bunun için sabit işyeri olan ve emlakçılığı meslek edinmiş uzmanlardan danışmanlık alınması önem kazanıyor.”

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