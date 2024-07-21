Euromoney’den üç ödül birden

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, Akbank’ın dijital bankacılık ve sürdürülebilirlik alanlarındaki yenilikçi yaklaşımlarının, kazandıkları bu önemli uluslararası ödüllerle bir kez daha tescillendiğini belirtti. Sabancı, “Önümüzdeki dönemde de bu başarılarımızı pekiştirirken, bankacılığın geleceğini şekillendirmeyi sürdüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

YATIRIMLAR BAŞARI GETİRDİ

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür de ödüllerin uzun yıllardır yenilikçi iş modellerine yapılan yatırımların sonucu olduğunu belirtti. Dijitaldeki yenilikçi çalışmalarıyla birlikte bugün dijital aktif müşteri penetrasyonlarının yüzde 85’in üzerinde olduğunu belirten Gür, “Dijitaldeki müşteri trafiğimiz de tüm zamanların en yüksek seviyelerinde” ifadelerini kullandı. Akbank’ın, 2030 sürdürülebilir finansman hedefini dört katına çıkararak 800 milyar lira olarak güncellediği bilgisini paylaşan Gür, “Yenilikçi ürünlerimiz ve karbon ayak izi hesaplama, sürdürülebilirlik performans ölçümü gibi müşteri odaklı hizmetlerimizle de her zaman müşterilerimizin yanındayız. 2025’e kadar kadın KOBİ müşterilerimizin sayısında her yıl yüzde 10’luk büyüme hedefliyoruz” diye konuştu.