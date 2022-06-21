Euro ve doların kaderi değişecek mi? ABD ekonomisi büyük sıkıntıya mı ilerliyor?

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Küresel ekonomilerde enflasyon sorunu devam ediyor. ABD’de 40 yılın zirvesine çıkan enflasyonla mücadele etmek için Fed hamlelerini yapsa da kısa vadede olumlu işaretler görülmüyor. ABD Merkez Bankası Fed son faiz toplantısında 28 yıldır alınmayan en yüksek faiz artışı olan 75 baz puanlık faiz artırımına gitti ve faizi yüzde 1.75’e çıkardı. ABD’de enflasyon yüzde 8.6’yken reel faiz ise oldukça düşük kaldı.

Fed, bilanço daraltma işlemine başladı ve piyasadaki dolar arzının azalmasını, yatırımların mevduata dönmesini, ekonomiyi kısmen yavaşlatarak enflasyonun azalması gibi hamlelerle mücadelesini sürdürürken küresel çapta oluşan yüksek petrol, emtia ve gıda fiyatları atılan adımların önünü tıkamaya başlıyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI DENGELERİ ALT ÜST ETTİ

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Rusya’nın geçtiğimiz Mart ayında Ukrayna’ya karşı başlattığı saldırılar dünya üzerinde fiyatları kısa sürede yükseltti. Petrol, doğal gaz, gıda ve çip üretiminde kullanılan maden ve gazlar konusunda zengin olan iki ülke savaş nedeniyle zor günler geçiriyor. Rusya’ya karşı alınan ekonomik yaptırımlar nedeniyle mal ve tedarik zinciri aksama yaşarken, Ukrayna’da da savaşın ağır etkilerinden dolayı üretim durma noktasına geldi. Mal ve tedarik zincirinin sekteye uğraması global çapta sorunlara neden oldu. Rusya’ya uygulanan yaptırım nedeniyle doğal gaz ve petrol fiyatları sert yükseldi, gıda emtialarının fiyatlarında da bu paralelde yükselişler gerçekleşti.

RUS RUBLESİ YAPTIRIMLARA KARŞI GÜÇLENDİ

Rusya’ya AB, ABD, İngiltere gibi ülkelerin uyguladığı ekonomik yaptırımlar kısa vadede endişe yaratsa da sonrasında bu durum terse dönmeye başladı. Savaş zamanında 1 dolarla 154 Rus Rublesi alınırken bugün 1 dolarla sadece 55 Rus Rublesi alınıyor. Savaş öncesi grafiklere baktığımızda da Ruble uzun süre 60-70 bandında seyretmişti. Yani 1 dolarla 60-70 Ruble alınabiliyordu. Fiilen devam eden bir savaşın içinde savaşın ana aktörlerinden olan Rusya tüm yaptırım ve tepkilere rağmen parasının değerini yükseltmiş oldu. Ruble, ABD doları karşısında Haziran 2015'ten bu yana görülen en güçlü seviyesinde işlem görüyor.

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Rusya’nın emtia ihracatından yüksek gelir elde etmesi, ithalatın yaptırımlar nedeniyle azalması, sermaye kontrollerinin devrede olması Ruble’nin güç kazanmasını sağlayan etkenler arasında yer alıyor.

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EURO/DOLAR PARİTESİ 1’İN ALTINA GERİLEYEBİLİR

Danimarkalı Danske Bank, euro/dolar paritesi için çarpıcı bir analizde bulundu. Banka, zayıf büyüme, yüksek enflasyon nedeniyle euronun dolar karşısında güç kaybedebileceğini belirtti. Stagflasyon dönemine girilmesi korkusuyla birlikte euronun dolar karşısında güç kaybının 0.80-1 aralığına doğru devam edebileceği kaydedildi.

Danske Bank analisti Lykke Merklin "Önümüzdeki 2-5 yılda euro/dolar paritesinde aşağı yönlü grafik görmeye devam edebiliriz ve 0.80-1.00 aralığında düşüşler gerçekleşebilir" dedi.

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Euro/dolar paritesi şu sıralar 1.0564 seviyesinde bulunuyor.

Stagflasyon: Ekonomide durgunlukla enflasyonun bir arada yaşanması durumuna denir.

ABD EKONOMİSİ RESESYONA MI İLERLİYOR?

ABD’li dev banka Goldman Sachs, ABD ekonomisine yönelik rapor hazırladı. Goldman Sachs, ABD ekonomisinin önümüzdeki yıl resesyona girebilme olasılığının yükseldiğini rapor etti.

ABD ekonomisi için GSYH tahminleri aşağı yönlü revize edilirken resesyona girme olasılığı da yüzde 15’ten yüzde 30’a yükseltildi.

İKİNCİ ÇEYREK BÜYÜME VERİSİ BELİRLEYECEK

ABD ekonomisinde resesyona girilip girilmeme durumunu açıklanacak olan ikinci çeyrek büyüme rakamları belirleyecek. ABD ekonomisi ikinci çeyrekte büyüme gerçekleştirip resesyondan kaçınsa da önümüzdeki yıl resesyondan kaçınmanın zor olduğunu ekonomistler not etti. 2023 yılı için resesyon ihtimali yüzde 25 seviyesine yükseldi.

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KÜMÜLATİF OLARAK ORAN ARTIYOR

Ekonomistler kümülatif olarak hesapladıklarında ABD ekonomisinin resesyona girme ihtimalinin önümüzdeki 2 yılda yüzde 35’ten yüzde 48’e yükseldiğini de belirttiler.

ENERJİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Goldman Sachs ekonomisti Jan Hatzius, enerji fiyatlarındaki artış, Fed’in enflasyona karşı atacağı adımlar resesyona ilişkin görünümü değiştirebileceğini belirtti. Hatzius “Resesyon riskini önden yüklemeli öngörüyoruz. Buna neden olarak da büyüme patikasının şu anda daha düşük olması, enerji fiyatlarının hızlı artması halinde Fed’in yüksek enflasyona güçlü yanıt veremeyeceği endişesinin artmasından dolayı” ifadelerini kullandı.

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Resesyon: Resesyon, bir ülkenin ekonomik faaliyetlerinde en az altı ay süreyle gerileme yaşanması nedeniyle reel gayri safi yurt içi hasılanın düşmesi, ekonomik faaliyetlerde duraklaması, negatif anlamda istikrarlı bir konjonktür dalgasında doruğu izleyen reel ekonomik faaliyet düzeyinde ılımlı daralma aşamasıdır.

ABD’LİLERİN TASARRUFLARI DİBE İNDİ

ABD vatandaşlarının tasarruf oranları 14 yılın dibine geriledi. ABD halkının tasarruf alışkanlıkları böylece değişmiş oldu. Nisan ayında ABD’liler harcanabilir gelirlerinin sadece yüzde 4.4’ünü tasarruf edebildiler. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise bu oran yüzde 12.6 seviyesindeydi.