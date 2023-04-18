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Euro ve dolara dikkat! Lagarde uyarıda bulundu

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#Chirstine Lagarde#Euro#Dolar
Euro ve dolara dikkat Lagarde uyarıda bulundu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 07:32

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde "Euro ve doların rezerv para statüleri kesin, değişmez olarak görülmemeli" dedi.

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Küresel piyasalarda rezerv para olarak kullanılan dolar ve euroya ilişkin olarak Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde önemli açıklamada bulundu.

Lagarde, dolar ve euronun rezerv para statülerinin kesin olmadığını, değişmez olarak görülmemesi gerektiğini, Çin ve Rusya gibi ülkelerin kendi sistemlerini ortaya çıkarmaya çalıştıklarını belirtti.

Para konusunda yeni bir küresel haritanın çizildiğini ifade eden Lagarde, bazı ülkelerin ödeme konusunda Çin Yuan'ı ve Hindistan Rupi'sini kullanmak istediğini bunun yanında altınla ticaretin dönebileceğini ya da kendi ödeme sistemlerini kurmak istediklerini söyledi.

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Lagarde "Yaşanan gelişmeler dolar ya da euronun hakimiyetini kaybedeceği anlamına gelmiyor. Şu anda uluslararası piyasalarda önemli değişiklik olmadı ancak euro ve doların statülerinin kesin ve değişmez olarak görmemek lazım" açıklamasında bulundu.

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HAKİM PARA DOLAR

ECB'nin verilerine göre küresel döviz rezervlerinin yüzde 60'ı dolar, euronun ise payı yüzde 20 seviyesinde.

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#Chirstine Lagarde#Euro#Dolar

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