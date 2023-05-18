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Euro ile ödemelerde sert düşüş

Güncelleme Tarihi:

#Euro#Ekonomi#Piyasa
Euro ile ödemelerde sert düşüş
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 08:00

SWIFT'in açıkladığı verilere göre euronun uluslararası ödemelerde kullanımı 3 yılın en düşük seviyesine geriledi.

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Dünyanın en çok kullanılan para birimlerinden olan euroda kan kaybı yaşanmaya başladı. Avrupa Birliği'nin ortak para birimi olan euronun ödemelerdeki kullanımı 3 yılın dibine geriledi.

SWIFT tarafından yapılan açıklamada Nisan ayında euro ile yapılan uluslararası ödemeler 3 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Euroda düşüş yaşanırken Çin yuanı da payını 5 ayın zirvesine çıkardı. ABD dolarının da kullanımı yükselişe geçti.

SWIFT verilerine göre Nisan'da euronun kullanım oranı Mart ayındaki yüzde 32,64'ten yüzde 31,74'e indi. ABD dolarının kullanımı yüzde 41,74'ten yüzde 42,71'e yükseldi.

Japon yenin uluslararası ödemelerde kullanım oranı da Nisan'da Mark ayındami yüzde 4,78'den yüzde 3,51'e geriledi.

Çin yuanının kullanım oranı yüzde 2,26'daen yüzde 2,29'a yükseldi.

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#Euro#Ekonomi#Piyasa

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