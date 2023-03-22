Euro, dolar ve sterlinde son durum

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Küresel piyasalar Fed'den gelen faiz haberiyle birlikte yön bulmaya çalışıyor. Fed faizi 25 baz puan artırdı ve yüzde 5'e çıkardı. Fed'in ilerleyen dönemde daha ihtiyatlı davranacağı ve güvercin açıklamalarda bulunması küresel döviz piyasalarında hareketliliğe neden oldu.

Gözden Kaçmasın Altın Fed'le hareketlendi Haberi Görüntüle

Dolar diğer para birimleri karşısında kısa sürede hızla değer kaybetti. Euro/dolar paritesi 1,09125'e kadar yükseldi.

Dolar faiz kararının açıklanmasıyla birlikte 18.9060 liraya düştü ve sonrasında yeniden denge noktasına ulaşarak 19 lira civarında fiyatlamaya başladı. Euro 20,7873 lira seviyelerinde işlem görüyor. Sterlin ise 23,6247 liradan alıcı buluyor.