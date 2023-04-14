Euro/dolar paritesi 1 yılın zirvesinde

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Küresel piyasalar ABD'den gelen haberlerle yön bulmaya devam ediyor. ABD'de açıklanan Mart ayı enflasyon verisiyle birlikte dolar karşısında altın ve euro hızla yükselmeye başladı.

Mart ayı enflasyon verisindeki düşüş, Fed'in faiz artırım hızını azaltması, bundan sonra sadece bir kez daha faiz artırabileceği, sonrasında ise faiz indirimi sürecine girebileceği beklentilerini yükseltti.

Bu beklentilere paralel olarak değerlenen dolar küresel piyasalarda düşüşe geçti.

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Euro, ABD doları karşısında 1,10755 ile Nisan 2022'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı, şu sıralarda 1,10700'den işlem geçiyor.