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Euro/dolar paritesi 1 yılın zirvesinde

Güncelleme Tarihi:

#Euro#Dolar#Parite
Euro/dolar paritesi 1 yılın zirvesinde
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 09:18

ABD'de Mart ayı enflasyonun düşüş göstermesi, Fed'in bundan dolayı faiz artırım hamlesinin küçük kalacağı ve faiz indirim patikasına girişin başlayacağı beklentisiyle dolar küresel piyasalarda güç kaybetmeye devam ediyor.

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Küresel piyasalar ABD'den gelen haberlerle yön bulmaya devam ediyor. ABD'de açıklanan Mart ayı enflasyon verisiyle birlikte dolar karşısında altın ve euro hızla yükselmeye başladı.

Mart ayı enflasyon verisindeki düşüş, Fed'in faiz artırım hızını azaltması, bundan sonra sadece bir kez daha faiz artırabileceği, sonrasında ise faiz indirimi sürecine girebileceği beklentilerini yükseltti.

Bu beklentilere paralel olarak değerlenen dolar küresel piyasalarda düşüşe geçti.

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Euro, ABD doları karşısında 1,10755 ile Nisan 2022'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı, şu sıralarda 1,10700'den işlem geçiyor.

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#Euro#Dolar#Parite

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