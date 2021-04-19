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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 19.04.2021 - 13:37 | Son Güncelleme:

Euro Bölgesi’nin cari hesap fazlası geriledi

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Euro Bölgesi’nin cari hesap fazlası geriledi

Euro Bölgesi’nin cari işlemler fazlası düşük net mal ve hizmet ihracatıyla şubatta daraldı.

Avrupa merkez Bankası (ECB), 19 üyeli Euro Bölgesi'nin şubat dönemi ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, bölgede ocakta 30,5 milyar Euro olan cari fazla şubatta 8,8 milyar Euro azalarak 25,9 milyar Euro ya geriledi.

Şubata kadar geçen 12 ayda, Euro Bölgesi’nin cari hesap fazlası 263 milyar Euro dan 259 milyar Euro ya geriledi. Cari hesap fazlasının GSYH'ya oranı ise yüzde 2,2'den 2,3’üne yükseldi.

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