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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 31.07.2020 - 13:04,Son Güncelleme:

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 0,4'e çıktı

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Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 0,4'e çıktı
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Euro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin yumuşamaya devam ettiği temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 0,4'e yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin temmuz ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde haziran ayında yüzde 0,3 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 0,4'e çıktı.

Euro Bölgesi'nde temmuz ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 2 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 1,7 ile enerji dışı sanayi ürünleri, yüzde 0,9 ile hizmetler ve eksi yüzde 8,3 ile enerji izledi.

Öte yandan, Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütmeden sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında, yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor. 

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