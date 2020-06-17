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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 17.06.2020 - 12:30,Son Güncelleme:

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 0,1'e indi

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Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 0,1'e indi
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Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye başladığı mayıs ayında yüzde 0,1'e geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mayıs ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde nisanda yüzde 0,3 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 0,1'e düştü. AB'de ise nisanda yüzde 0,7 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 0,6 olarak ölçüldü.

AB üyesi ülkeler arasında mayısta en yüksek enflasyon yüzde 3,4 ile Polonya'da, yüzde 3,1 ile Çekya'da ve yüzde 2,2 ile Macaristan'da gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en düşük enflasyon ise yüzde eksi 1,8 ile Estonya'da, yüzde eksi 1,6 ile Lüksemburg'da ve yüzde eksi 1,4 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Slovenya'da belirlendi.

Enflasyon oranı, mayısta Almanya'da yüzde 0,5, Fransa'da yüzde 0,4, İtalya'da yüzde eksi 0,3 ve İspanya'da yüzde eksi 0,9 oldu.

Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

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