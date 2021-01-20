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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 20.01.2021 - 13:34 | Son Güncelleme:

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon aralıkta sıfırın altında kaldı

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Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon aralıkta sıfırın altında kaldı
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Avro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği aralık ayında yıllık enflasyon yüzde eksi 0,3 olarak belirlendi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2020 aralık ayı yıllık enflasyonuna ilişkin nihai verileri yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde kasımda yüzde eksi 0,3 olan yıllık enflasyon, aralıkta da aynı seviyeyi korudu.

Böylece, Avro Bölgesi'nde ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında eksi enflasyon gerçekleşti.

AB'de ise kasım ayında yüzde 0,2 olarak belirlenen yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 0,3'e çıktı.

Enflasyon, aralık ayında Yunanistan'da yüzde eksi 2,4, Slovenya'da yüzde eksi 1,2, İrlanda'da yüzde eksi 1, Estonya'da yüzde eksi 0,9, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde eksi 0,8, Almanya'da yüzde eksi 0,7, İspanya'da yüzde eksi 0,6 ve İtalya'da yüzde eksi 0,3 ve Fransa’da sıfır olarak ölçüldü.

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