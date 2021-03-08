MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriEuro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 13 ayın en yüksek seviyesinde
GeriEkonomi Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 13 ayın en yüksek seviyesinde
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
AA
Haber Giriş: 08.03.2021 - 16:49 | Son Güncelleme:

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 13 ayın en yüksek seviyesinde

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 13 ayın en yüksek seviyesinde

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün görüldüğü beklentisiyle on üç ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix'ten yapılan açıklamaya göre, şubatta eksi 0,2 puan olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 4,8 puanlık artışla 5 puana yükselerek, Şubat 2020’den beri en yüksek seviyesine çıktı. Beklenti, endeksin 1,9 puana yükselmesi yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi, aşılamada elde edilen başarının Kovid-19’a karşı etkili koruma umutlarını artırmasıyla 31,5 puandan 32,5 puana yükseldi. Mevcut Durum Endeksi de eksi 30,3 puandan eksi 26,5 puana çıkarak, Mart 2020’den beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Sentix’in açıklamasında, küresel ölçekte aşılamanın iyi ilerlediği ve bunun Kovid-19’a karşı etkili koruma umutlarını artırdığı vurgulanarak, “Bu eğilimler, ekonomik faaliyetlerin daha hızlı toparlanmasına olanak sağlar. Yatırımcıların odaklandığı şey bu oldu.” ifadesi kullanıldı.
Yatırımcı güveni anketi, 4-6 Mart’ta, 1218 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi