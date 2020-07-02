MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriEuro Bölgesi'nde ÜFE mayısta düştü
GeriEkonomi Euro Bölgesi'nde ÜFE mayısta düştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 02.07.2020 - 12:43,Son Güncelleme:

Euro Bölgesi'nde ÜFE mayısta düştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Euro Bölgesi'nde ÜFE mayısta düştü
Abone Olgoogle-news

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin geniş ölçüde uygulandığı mayıs ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mayıs ayı ÜFE verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ÜFE, mayısta nisan ayına kıyasla yüzde 0,6 azaldı. ÜFE, 2019'un mayıs ayına göre de yüzde 5 geriledi.

AB'de ise ÜFE, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 4,6 düştü. AB ülkeleri arasında ÜFE, mayısta önceki aya kıyasla en fazla yüzde 4,6 ile Belçika'da, yüzde 1,7 ile Slovakya'da ve yüzde 1,3 ile Litvanya'da geriledi.

ÜFE'de en fazla artış ise yüzde 1,2 ile Yunanistan, yüzde 0,7 ile Estonya ve yüzde 0,4 ile de Çekya'da ölçüldü. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle