Euro Bölgesi'nde ÜFE martta yüzde 1,1 arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mart ayı ÜFE verilerini yayımladı. Buna göre, AB'de ÜFE, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 4,5 arttı.

Euro Bölgesi'nde ise ÜFE, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1, 2020'nin mart ayına göre de yüzde 4,3 artış gösterdi. AB ülkeleri arasında ÜFE, martta aylık bazda en fazla yüzde 7,9 ile İrlanda'da, yüzde 2,5 ile İspanya'da ve yüzde 2,3 ile Portekiz'de yükseldi.

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