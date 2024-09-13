Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi düştü

Haberin Devamı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin temmuz ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, temmuzda haziran ayına göre yüzde 0,3, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,2 azaldı.

Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi sanayi üretiminin aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 2,7 azalacağı yönündeydi.

AB'de ise sanayi üretimi, temmuzda aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 1,7 geriledi.

Temmuzda AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla düşüş, yüzde 5,5 ile Malta'da, yüzde 4,8 ile Estonya'da ve yüzde 3,4 ile Romanya'da oldu. En fazla artış ise yüzde 9,2 ile İrlanda'da yüzde 8 ile Hırvatistan'da ve yüzde 7,3 ile Belçika'da gerçekleşti.

Haberin Devamı

Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla düşüş yüzde 6,4 ile Macaristan'da, yüzde 5,8 ile Estonya'da ve yüzde 5,5 ile Almanya'da ölçüldü. En fazla artış ise yüzde 19,8 ile Danimarka'da yüzde 10,8 ile Yunanistan'da ve yüzde 6,4 ile Finlandiya'da tespit edildi.